Šobot: Licemjerno da o platama pričaju oni koji su mogli da o tim platama odlučuju

V.d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot poručio je da je licemjerno da o platama zdravstvenih radnika pričaju oni koji su imali priliku da o tim platama odlučuju.

Šobot je istakao da Rukovodstvo UKC-a kao jedno od ključnih opredjeljenja ima unapređenje statusa radnika u zdravstvu kao i njihovo kontinuirano povećanje plata i stvaranje uslova za profesionalno napredovanje.

Republika Srpska Dodik: Đajić je dvoličan i folirant, pokazao da nije jedan od nas

"U potpunosti sam svjestan odgovornosti koju zdravstveni radnici svakodnevno nose kao i njihove nezamjenjive uloge u očuvanju zdravlja građana Republike Srpske. Kao što je najavljeno, u narednom periodu planirane su konkretne mjere koje uključuju unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika jer naš cilj je izgradnja stabilnog i motivisanog zdravstvenog sistema. Ostajemo posvećeni dijalogu sa zaposlenim i sindikatima kako bi došli do zajedničkih rješenja u interesu radnika i pacijenata", rekao je Šobot i dodao:

Srbija Dačić se zahvalio rukovodstvu Srpske: Bili uz mene u najtežim trenucima

"Takođe, moram da naglasim da je licemjerno danas slušati žalbe o visini plata od onih koji su imali priliku da o tim istim platama odlučuju. Posebno kad dolaze od bivših rukovodilaca koji su dok su bili na poziciji direktora imali odgovornost i mehanizme da unaprijede materijalni položaj zaposlenih. Zato današnje kritike djeluju ne samo nedosljedno već i krajnje licemjerno i svima je jasno, služe za ubiranje jeftinih političkih poena".