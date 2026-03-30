Logo
Large banner

Šobot: Licemjerno da o platama pričaju oni koji su mogli da o tim platama odlučuju

Autor:

ATV
30.03.2026 13:40

Komentari:

4
Шобот: Лицемјерно да о платама причају они који су могли да о тим платама одлучују

V.d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot poručio je da je licemjerno da o platama zdravstvenih radnika pričaju oni koji su imali priliku da o tim platama odlučuju.

Šobot je istakao da Rukovodstvo UKC-a kao jedno od ključnih opredjeljenja ima unapređenje statusa radnika u zdravstvu kao i njihovo kontinuirano povećanje plata i stvaranje uslova za profesionalno napredovanje.

"U potpunosti sam svjestan odgovornosti koju zdravstveni radnici svakodnevno nose kao i njihove nezamjenjive uloge u očuvanju zdravlja građana Republike Srpske. Kao što je najavljeno, u narednom periodu planirane su konkretne mjere koje uključuju unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika jer naš cilj je izgradnja stabilnog i motivisanog zdravstvenog sistema. Ostajemo posvećeni dijalogu sa zaposlenim i sindikatima kako bi došli do zajedničkih rješenja u interesu radnika i pacijenata", rekao je Šobot i dodao:

"Takođe, moram da naglasim da je licemjerno danas slušati žalbe o visini plata od onih koji su imali priliku da o tim istim platama odlučuju. Posebno kad dolaze od bivših rukovodilaca koji su dok su bili na poziciji direktora imali odgovornost i mehanizme da unaprijede materijalni položaj zaposlenih. Zato današnje kritike djeluju ne samo nedosljedno već i krajnje licemjerno i svima je jasno, služe za ubiranje jeftinih političkih poena".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

plate

povećanje plata

Komentari (4)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

16

09

16

08

16

07

16

03

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner