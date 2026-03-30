Logo
Large banner

Počela posebna sjednica NSRS o platama u javnom sektoru

Autor:

ATV
30.03.2026 12:23

Komentari:

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Počela je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu je povećanje plata radnicima u javnom sektoru.

Pred poslanicima je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa.

Rasprava je objedinjena, a poslanici će glasati o predloženim tačkama po njenom završetku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Small banner