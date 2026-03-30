Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je povod njegovog predstojećeg odlaska u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede patriotski dug i podrška borbi protiv onih koji žele reviziju istorije.

"Uvijek se radujem prilici da posjetim Moskvu. To je mjesto gdje se dobro osjećam i gdje su moji najbolji, dragi drugovi. Ovaj put povod odlaska je patriotski dug i podrška borbi protiv onih koji žele reviziju istorije i siju zablude među mladima putem medija", rekao je Dodik za RIA Novosti.

Dodik je istakao da je za njega velika čast da bude u Moskvi za vrijeme obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, za šta je ruski narod dao najveći doprinos.

"Vjerujem da ću imati priliku da budem dio programa. Spremni smo da razgovaramo o važnim pitanjima u neformalnoj atmosferi i potvrdimo naše prijateljstvo. Veoma cijenimo doprinos Ruske Federacije i predsjednika Vladimira Putina našem prijateljstvu i našim odnosima na strateškom nivou", dodao je Dodik.

On je naveo da su odnosi Rusije i Republike Srpske građeni u okolnostima koje su prilično izazovne. "Ali nikada nismo oklijevali da pokažemo naše jedinstvo i zajedničku posvećenost zajedničkim ciljevima", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da bi Republika Srpska željela da ekonomska saradnja sa Rusijom procvjeta i da se ukinu nerazumne i nepravedne sankcije Zapada protiv Ruske Federacije, koje onemogućavaju saradnju.

"Međutim, sada je jasno da ove sankcije nanose više štete onima koji su ih uveli nego Rusiji. Svakako bi bilo bolje da ih nema, kako bi pojedinci, države i narodi mogli slobodno da rade", dodao je Dodik.

Naglasio je da će novo putovanje u Rusiju, novi razgovori biti demonstracija posvećenosti jedinstvu.

On je ponovio podršku Rusiji i ruskom narodu u tome da završe specijalnu vojnu operaciju kao što su planirali i da uspostave situaciju koja odgovara interesima Rusije.

"Rusija je danas sinonim za `novu civilizaciju`. Nju je zaštitio predsjednik Putin, koji je spriječio zapadnu histeriju EU i prethodnih američkih administracija u preuzimanju kontrole nad suverenim državama", naveo je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, to je bio njihov cilj u vezi sa Rusijom, ali nisu uspjeli da uzmu u obzir patriotizam Rusa, njihovog predsjednika i njihovu odlučnost da brane suverenitet Rusije.

"Mislili su da mogu lako da smijene predsjednike i unište države, ali su onda naišli na `tvrd orah` koji se zove Ruska Federacija, ruski narod i Vladimir Putin", dodao je Dodik.

Na pitanje da li očekuje susrete sa Putinom i ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, Dodik je rekao da je to sada pitanje protokola.

"Sada je to stvar protokola, ali u svakom slučaju, želim ponovo da vidim svoje prijatelje", dodao je Dodik.