Da li su botovi i AI preuzeli internet?

Automatizovani saobraćaj na internetu u 2025. godini rastao je gotovo osam puta brže od aktivnosti stvarnih korisnika, pokazalo je novo istraživanje iz oblasti sajber bezbjednosti.

Podaci ukazuju na to da vještačka inteligencija i botovi sve više preuzimaju kontrolu nad digitalnim prostorom, mijenjajući način na koji internet funkcioniše.

Prema izvještaju State of AI Traffic, kompanije koja se bavi sajber bezbjednošću, automatizovani saobraćaj podrazumjeva sve interakcije koje generišu softverski sistemi, uključujući alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji, a ne ljudi. Takav promet naglo je porastao jer sve više korisnika koristi AI asistente za svakodnevna pitanja, pretragu informacija i komunikaciju.

Veliki jezički modeli pokrenuli rast

Širenje savremenih AI sistema imalo je ključnu ulogu u ovom trendu. Veliki jezički modeli, poput ChatGPT-ja, Claude-a i Gemini-ja, značajno su doprinijeli rastu automatizovanog saobraćaja, koji je tokom 2025. godine porastao za čak 187 odsto.

Istraživanje je zasnovano na ogromnoj količini podataka prikupljenih putem platforme za zaštitu od digitalnih prijetnji, koja je analizirala više od kvadrilona interakcija korisnika. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je precizno mjerenje automatizovanog saobraćaja na celom internetu veoma složen zadatak, jer ne postoji jedinstvena baza podataka koja obuhvata sve aktivnosti.

Nagli rast AI agenata

Posebnu pažnju istraživači su posvetili takozvanim AI agentima, programima koji mogu samostalno izvršavati zadatke u ime korisnika. Njihova upotreba naglo je porasla, pa je tokom 2025. zabeležen rast saobraćaja od skoro 8.000 procenata.

Automatizovani promet danas uključuje brojne popularne funkcije, poput pametnih AI pregleda u pretrazi, automatskog popunjavanja podataka i drugih digitalnih alata. Važno je naglasiti da takav saobraćaj nije nužno štetan, naprotiv, često pomaže korisnicima da brže dođu do informacija i efikasnije obave zadatke.

Botovi bi uskoro mogli nadmašiti ljude

Stručnjaci već godinama prate rast automatizovanog saobraćaja, naročito od pojave generativne vještačke inteligencije 2022. godine. Prema procjenama, botovi su i ranije činili značajan dio internet prometa, ali je razvoj AI tehnologije dodatno ubrzao ovaj trend.

Postoje predviđanja da bi vještačka inteligencija i botovi mogli potpuno nadmašiti ljudski saobraćaj na internetu već do 2027. godine. Razlog za to je sve veća potreba AI sistema za podacima, kao i njihova sposobnost da samostalno komuniciraju, pretražuju i obrađuju ogromne količine informacija.

Internet se ubrzano mijenja

Ovaj trend jasno pokazuje da internet ulazi u novu fazu razvoja u kojoj automatizovani sistemi imaju sve veću ulogu. Ljudi i dalje koriste mrežu, ali sve češće preko AI alata koji preuzimaju dio komunikacije i obrade podataka.

Drugačije rečeno, digitalni svijet se mijenja brže nego ikada, a vještačka inteligencija postaje jedan od glavnih pokretača tog procesa, piše CNBC.