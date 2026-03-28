Vještačka inteligencija diktira tržište rada: Koji su poslovi budućnosti?

Nove kategorije poslova se razvijaju kako bi podržale interakciju između čovjeka i vještačke inteligencije. Ljudski nadzor ostaje ključan za sigurno i efektivno upravljanje AI tehnologijom.

U doba vještačke inteligencije pojavljuju se nove kategorije poslova koji se ne uklapaju u postojeće organizacione šeme, a fokusirani su na saradnju između čovjeka i vještačke inteligencije, kombinovanjem stručnosti mašinskog učenja sa psihologijom, organizacionim dizajnom i upravljanjem tokova rada.

Za većinu firmi ključan izazov je otkriti kako bi ljudi i vještačka inteligencija trebalo da sarađuju.

Pojedinci koji će se istaknuti u ovim ulogama razumjeće kako ljudi funkcionišu: njihove kognitivne granice, gdje povjerenje opada i kako ljudi donose odluke pod pritiskom. Oni takođe razumiju kako AI modeluje razmišljanje, gdje ne uspijeva i kako se nosi sa nesigurnošću.

U posljednjih nekoliko godina organizacije su prvenstveno pristupale usvajanju vještačke inteligencije dodavanjem alata postojećim poslovima ili njihovim proširivanjem. Često su nova radna mjesta bila jednostavno prepakovane inženjerske ili tehničke pozicije. Međutim, kako firme prelaze sa pilota na proizvodnju, fokus se počinje pomjerati.

Dizajner odluka

Neki poslovi su usmjereni na sigurno i strateško upravljanje vještačkom inteligencijom. Uzmimo, na primjer, dizajnera odluka. Kako će firme sve više dozvoljavati vještačkoj inteligenciji donošenje odluka sa visokim ulozima, poput otkrivanja prevara, odobravanja zajmova i utvrđivanja kreditnih rezultata, biće im potrebna osoba koja će oblikovati način na koji će odluke biti donesene.

Trenutno naučnici i inženjeri podataka obavljaju taj posao kao dio izgradnje sistema. Ali u bliskoj budućnosti, neko će morati da sjedi između algoritama i ishoda, što će biti zadatak dizajnera odluka. Oni će kreirati okvire i održavati odgovornost.

Službenik za iskustvo sa vještačkom inteligencijom

Drugi poslovi su usmjereni na obezbjeđivanje usklađenosti AI-a sa vrijednostima i poslovnim ciljevima firme. Time će se baviti službenik za iskustvo sa vještačkom inteligencijom.

Za razliku od glavnog službenika za AI, koji se obično fokusira na razvoj proizvoda, upravljanje i implementaciju, službenik za iskustvo sa vještačkom inteligencijom izričito je odgovoran za to kako se AI ponaša u interakciji sa ljudima.

Određene vrste firmi i industrija vjerovatno će predvoditi u uvođenju ovakvih poslova. Na primjer, u zdravstvu, pomoćnici zasnovani na vještačkoj inteligenciji i roboti za velnes često komuniciraju sa pacijentima, a posao službenika za iskustvo sa vještačkom inteligencijom bio bi da tehnologija djeluje empatično, pouzdano i sigurno. Slično bi moglo biti i sa obrazovanim tehnološkim firmama.

Savjetnik za digitalnu etiku

Firme će takođe trebati radnike usmjerene na kreiranje etičkih okvira za vještačku inteligenciju i postavljanje zaštitnih brojeva. To je važan zadatak jer je izgradnja etičke vještačke inteligencije složena i komplikovana, a toga će se prihvatiti savjetnici za digitalnu etiku i slična zanimanja kako bi izgradili sigurnosne sisteme za AI i robotiku sa dovoljno kontrolnih tačaka i povratnih petlji za rano otkrivanje problema.

Oni će takođe biti odgovorni za praćenje industrijskih standarda i regulatornih zahtjeva. Još ne postoji upravljačko tijelo za sigurnosne standarde vještačke inteligencije, već se firme pridržavaju smjernica institucija kao što je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Međutim, ISO ne može sprečiti svaki problem, i firme će morati da imaju nekog ko je fokusiran na sigurnost. Bez obzira na to koja nova radna mkesta budu stvorena, ljudski nadzor će ostati ključan, prenosi Mondo.