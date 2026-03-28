Logo
Large banner

Preticao automobil koji je pokušavao nepropisno da skrene i udario u drvo: Poginuo na licu mjesta

Autor:

ATV

28.03.2026

17:21

Komentari:

0
Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста
Foto: Tanjug

Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje S. C. (65) iz Novog Sipa kod Kladova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Kako se sumnja, on je danas oko 11 čas na putu Kladovo - Novi Sip, kod Kladušnice, upravljajući putničkim vozilom iz pravca Kladova ka Novom Sipu započeo radnju skretanja ulijevo, a da se nije uvjerio da to može da uradi bezbjedno po ostale učesnike u saobraćaju.

- On je, kako se sumnja, prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u zadnji desni dio putničkog vozila rumunskih registarskih oznaka kojim je u istom smjeru upravljao P. M. (55) iz Rumunije. Državljanin Rumunije je, kako se sumnja, preticao automobil koji je pokušao da skrene, te je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta i udario u drvo - kaže izvor.

Kako se saznaje, automobil se odbio od drvo i zaustavilo na sredini kolovoza.

- Državljanin Rumunije je ispao iz vozila, udario u ogradu i pri tom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta, dok je suvozač zadobio lake tjelesne povrede - kaže izvor.

Obavljen uviđaj, naložena obdukcija, utvrđeno da osumnjičeni za saobraćajnu nesreću nema alkohola u krvi, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

preminuo muškarac

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner