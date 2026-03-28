Dodik: U Srpskoj uskoro važne delegacije iz Ruske Federacije i SAD

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će u Republiku Srpsku uskoro doći važna delegacija iz Ruske Federacije, koja će zajedno sa predstavnicima iz Republike Srpske izvršiti određenu inventuru izgradnje rusko-srpskog hrama u Banjaluci.

Dodik je prilikom posjete Parohijskom domu pri Hramu Svete Trojice i razgovora sa Njegovim visokim preosveštenstvom mitropolitom banjalučkim Jefremom, naveo da je jedna od tema današnjeg sastanka bila priprema za obilježavanje Dana proboja jasenovačkih logoraša u Donjoj Gradini.

"Očekujem da ćemo imati jednu značajnu posjetu iz SAD, specijalnog izaslanika Donalda Trampa, za antisemitizam. To je naš prijatelj koji ovdje dolazi jer je srpski i jevrejski narod stradao zajedno i zajedno treba da obilježimo svaku vrstu stradanja i odamo počast svim žrtvama", rekao je predsjednik SNSD-a.

Doći će, kaže Dodik, još neke važne ličnosti koje će sa nama dati značaj obilježavanju u Donjoj Gradini.

"Gradina je mjesto gdje su sahranjeni i pobijeni Jevreji i antifašisti, gdje je još uvijek neotkriveno koliko se na grobnim mjestima nalazi žrtava. Interes koji se pokazuje na ovaj način će potaći mnoge istraživače da to rade", rekao je Dodik, koji je dodao da će obilježavanje u Donjoj Gradini biti sedam dana nakon Vaskra, 19.aprila.