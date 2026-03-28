Dodik upitao opoziciju: Da li je moguće da imate više mržnje prema meni, nego ljubavi prema Srpskoj?

Nakon decenija vođenja Republike Srpske kroz različite pozicije i izazove, često pomislim da bih volio da smo imali ozbiljniju i odgovorniju opoziciju - naveo je Milorad Dodik, lider SNSD.

Onu koja vidi dalje od mržnje prema meni, kaže Dodik i koja zna da u trenucima uspjeha ili izazova ojača Republiku Srpsku, a ne da je potkopava.

Republika Srpska Minić: Sve republičke službe na terenu i u pripravnosti

- Ali posljednjih desetak dana opozicija se ponaša gotovo nevjerovatno čak i za svoje standarde. Prećutali su muslimansku izjavu u Sarajevu, koja je direktan politički napad na srpski i hrišćanski interes u BiH, a istovremeno su gromoglasno napali spoljnopolitičku i ekonomsku verifikaciju stabilnosti Republike Srpske na Londonskoj berzi, a što potvrđuju i brojni regionalni ekonomski autoriteti u svojim izjavama - istakao je Dodik na Iksu.

Nevjerovatno je, kaže, da u trenutku kada u Sarajevu rogovi u vreći stoje zajedno iz mržnje prema Republici Srpskoj, vi niste u stanju da makar jednom stanete uz svoju Republiku iz ljubavi prema njoj.

- Postavlja se jednostavno pitanje: da li je moguće da u sebi imate više mržnje prema meni, nego ljubavi prema Republici Srpskoj?

Stil Tri zlatna modna pravila Italijanki

Niste morali reći bravo, sjajno ili super. Niste morali pohvaliti vlast zbog uspjeha i ekonomske verifikacije na Londonskoj berzi. Mogli ste bar prećutati, kao što prećutite reisove, Bakirove i Dinine poruke. Ali vi ste odlučili da omalovažavate sopstvenu Republiku samo zato što je postigla uspjeh - napomenuo je Dodik.

I onda ćete dodaje Dodik, ponovo biti iznenađeni izbornim rezultatima ove godine.

- Krivi će vam biti iluminati, semafori, horoskopi, Putin, Zelenski, Tramp, Srbija i svi drugi - samo ne vi sami, iako ćete i međusobno tražiti krivca za poraz. SNSD će vas pobijediti jer smo pokazali da na putu do cilja možemo izdržati ono što bi mnoge slomilo. Nas ništa ne može pomjeriti sa tog puta, jer dok vjetrovi udaraju, nama snagu daje svijest o cilju u koji idemo. Zato je nakon posljednjih deset dana vaše politike jasno: onoliko koliko je snažan SNSD, toliko je snažna i Republika Srpska - poručio je Dodik.