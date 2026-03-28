Vipotnik: Srpska sigurno mjesto za investiranje

Emitovanje prve referentne obveznice Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu uz višestruko veću potražnju od ponude dokaz je da je Srpska privlačno i sigurno mjesto za investiranje, i to je vidljivo u svijetu, izjavio je danas Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik je, komentarišući licitaciju obveznica Srpske na Londonskoj berzi, naglasio da su Vlada i političko rukovodstvo Srpske pouzdan partner koji i u vrijeme globalne krize garantuje stabilnost i konstantan ekonomski rast.

"Sredstva su obezbijeđena pred sam početak građevinske sezone i novog investicionog ciklusa, što daje ubrzanje u realizaciji planiranog", rekao je Vipotnik.

On je dodao da su povećanje zagarantovane plate i predstojeće povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, sigurnost isplate penzija i socijalnih davanja, uz paket mjera za podršku realnom sektoru i poljoprivredi, jasni dokazi da Vlada Srpske i u ovim izazovnim vremenima i složenoj situaciji na globalnom planu ima snage i mudrosti da obezbijedi stabilnost i poboljšanje materijalnog položaja stanovnika Srpske.

Republika Srpska uspješno je realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala, emitovanjem referentne evroobveznice u iznosu od 500 miliona evra, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 odsto sa dospijećem u aprilu 2031. godine.