Vipotnik: Srpska sigurno mjesto za investiranje

SRNA

28.03.2026

13:08

Бојан Випотник
Foto: ATV

Emitovanje prve referentne obveznice Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu uz višestruko veću potražnju od ponude dokaz je da je Srpska privlačno i sigurno mjesto za investiranje, i to je vidljivo u svijetu, izjavio je danas Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik je, komentarišući licitaciju obveznica Srpske na Londonskoj berzi, naglasio da su Vlada i političko rukovodstvo Srpske pouzdan partner koji i u vrijeme globalne krize garantuje stabilnost i konstantan ekonomski rast.

"Sredstva su obezbijeđena pred sam početak građevinske sezone i novog investicionog ciklusa, što daje ubrzanje u realizaciji planiranog", rekao je Vipotnik.

On je dodao da su povećanje zagarantovane plate i predstojeće povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, sigurnost isplate penzija i socijalnih davanja, uz paket mjera za podršku realnom sektoru i poljoprivredi, jasni dokazi da Vlada Srpske i u ovim izazovnim vremenima i složenoj situaciji na globalnom planu ima snage i mudrosti da obezbijedi stabilnost i poboljšanje materijalnog položaja stanovnika Srpske.

Republika Srpska uspješno je realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala, emitovanjem referentne evroobveznice u iznosu od 500 miliona evra, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 odsto sa dospijećem u aprilu 2031. godine.

Više iz rubrike

Расте Уна у Новом Граду

Republika Srpska

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

4 h

0
Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

4 h

8
Горица Додик подијелила снимак и упитала: Шта очекивати од 'стручњака'

Republika Srpska

Gorica Dodik podijelila snimak i upitala: Šta očekivati od 'stručnjaka'

6 h

9
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik za rusku agenciju: EU bila nerazumna, sada plaća mnogo više

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

16

29

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

16

20

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

16

17

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

16

07

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

