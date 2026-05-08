Sutra neradni dan u Srpskoj

U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske sutra neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne d‌jelatnosti.

Načelnici opština, odnosno gradonačelnici će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinica lokalne samouprave dužni da rade u dane praznika i u kom obimu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana