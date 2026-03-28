Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

Zaduženje na Londonskoj berzi predstavlja potvrdu finansijske stabilnosti Republike Srpske i omogućava kontinuitet isplata i realizaciju projekata, poručio je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Govoreći o emisiji evroobveznica, Amidžić je pojasnio da je riječ o finansijskoj transakciji koja podrazumijeva stabilnost budžetskih davanja i nastavak započetih investicija, uključujući infrastrukturne projekte, izgradnju bolnica, puteva, kao i razvojne projekte poput naučno-tehnološkog parka u Banjaluci i studentskog doma u Foči.

On je istakao da je interes investitora bio veći od iznosa koji je Republika Srpska na kraju povukla, što, prema njegovim riječima, predstavlja eksternu potvrdu finansijske pozicije.

"Republika Srpska je izašla na tržište gdje investitori analiziraju sve finansijske parametre i na osnovu toga odlučuju da li će uložiti novac. To je najbolja potvrda finansijske stabilnosti", rekao je Amidžić za RTRS.

Dodao je da se prilikom zaduženja vodilo računa o ukupnom i javnom dugu, te da nisu povučena sva raspoloživa sredstva jer za tim nije bilo potrebe.

U tom kontekstu, Amidžić je naveo da u strukturi investitora postoje banke, fondovi, ali i privatna lica, što, kako kaže, dodatno potvrđuje povjerenje.

"Niko ne ulaže svoj novac ako ne vjeruje da će mu biti vraćen", istakao je on.

Objašnjavajući značaj ovakvog zaduženja, Amidžić je rekao da ono omogućava stabilnost isplate plata, penzija i drugih budžetskih davanja, ali i nastavak projekata koji generišu privrednu aktivnost.

"Ti projekti podrazumijevaju izvođače, radnike, plaćanje poreza i doprinosa i na taj način održavaju privrednu aktivnost i rast", naveo je Amidžić.

Istakao je i da bi prekid investicija imao direktne posljedice na ekonomiju.

"Ako nema plata, nema ni potrošnje. Ako nema potrošnje, neko drugi nema prihod, pa ne može isplatiti radnike, dolazi do otpuštanja i smanjenja poreza i doprinosa", rekao je Amidžić, koji je i generalni sekretar SNSD-a.

Govoreći o kritikama opozicije, naveo je da se u javnosti često iznose ocjene bez dovoljno razumijevanja finansijskih procesa, ali je posebno izdvojio primjere lokalnih zaduženja.

"Recimo, opština Šamac se zaduživala po kamatnoj stopi Euribor 4,4, dok se Banjaluka zaduživala po kamatnoj stopi od oko 7,5 odsto. Niko od nas iz druge političke opcije nije analizirao zaduženja Šamca ni zaduženja Banjaluke. Oni su uzeli kredit, guraju neke svoje priče i to je u redu. Ali vi dođete pa kritikujete zaduženje koje ima verifikaciju od međunarodnih investitora", naglasio je Amidžić.

Osvrnuvši se na neotvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, Aidžić je istakao da građani već mjesecima trpe posljedice.

"Kolone su duge kilometrima, a ljudi čekaju po sedam ili osam sati", rekao je Amidžić, dodajući da je i sam imao takvo iskustvo prilikom jučerašnjeg povratka iz Beograda.

On je podsjetio da je ta situacija posebno izražena uoči praznika, kada građani provode i cijeli dan na granici.

"Čovjek dobije nekoliko slobodnih dana i jedan cijeli dan provede na graničnom prelazu", rekao je Amidžić.

Prema njegovim riječima, razlog za neotvaranje prelaza je političke prirode.

"Neotvaranje prelaza samo zato što se nalazi na prostoru Republike Srpske šalje jasnu poruku o tome kako funkcioniše sistem na nivou BiH", naveo je Amidžić.

Zaključio je da upravo ovaj primjer najbolje pokazuje stanje odnosa i funkcionisanja institucija na nivou BiH.