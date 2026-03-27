Dodik poručio: Radnici Nove Ljubije dobijaju šest plata

Izvor:
ATV
27.03.2026
20:42
Komentari:8
Radnici Nove Ljubije će dobiti šest plata, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na sastanku s njima u Omarskoj.
Dodik je garantovao da će do utorka biti isplaćena martovska plata.
"Ovdje je važno pružiti socijalnu sigurnost i da Republika Srpska stoji i nakon 6 mjeseci iza radnika", rekao je Dodik.
Dodik je rekao da ako firma nastavi poslovanje imaće obavezu da pozove i ponudi radnike da rade ugovorom o djelu.
Predsjednik sindikata Dario Antonić zahvalio se u ime svih zaposlenih na razumijevanju, i što je Dodik izašao na teren nakon apela radnika i pomogao.
Smatraju da je riješen gorući problem.
"Ako dođe do nekog vida proizvodnje radnici će biti prioritetno pozvani", rekao je.
Dodik je predložio da se napravi udruženje i da će im preko udruženja nakon završene ove situacije pomagati u pogledu sanacija kuća i sličnog dok postoji potreba za to.
Takođe, zamjenik direktora Nove Ljubije Suzana Gašić obećala je martovsku platu i regres.
Nakon sastanka s Dodikom radnici "Nove Ljubije" prekinuli su štrajk.
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
6 h7
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu