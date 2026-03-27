Vlada Srpske se odrekla akciza: Evo koliko će građani dobiti povrata

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se Vlada u cijelosti odrekla akciza koje se uplaćuju u budžet, čime će građani Srpske imati povrat od 10 feninga po litru goriva.

Minić je pojasnio da će model po kojem će građanima po ovom osnovu biti vraćan novac biti sličan modelu koji se primjenjuje kod podjele regresiranog goriva, kako bi bili smanjeni upravni postupci i sakupljanje računa.

"To ćemo malo usložiti na način da se građanin mora pojaviti sa ličnom kartom izdatom u Republici Srpskoj i ne može sipati gorivo ako na vozilu ima strane registracione oznake", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade.

On je istakao da će ova odluka za početak biti primjenjivana mjesec dana i da će biti praćeno njeno sprovođenje.

Minić je naglasio da se tačno zna koliko Republika Srpska u prosjeku troši dizela i benzina i da neće biti bilo kakvih velikih propusta.

"Nadam se da je sada svima jasno ko je imao iskrenu namjeru, ko je prvi reagovao i ko je pričao o tome šta treba uraditi. Sve su šuplje priče koje su se odnosile na to da će neko smanjiti akcize, a oni koji su to govorili nisu predložili", rekao je Minić.

On je dodao da će se Vlada narednih dana obratiti benzinskim pumpama kako bi građanima na licu mjesta bili umanjeni računi, a ta sredstva će Vlada potom plaćati pumpama.

"Sa svim ovim mjerama, uz povećanje plata, Republika Srpska donosi mjere koje su najprimjerenije situaciji", rekao je Minić i dodao da se Vlada maksimalno zalaže da pomogne građanima.

On je izrazio nadu da će se sukob na Bliskom istoku što prije završiti, te da će transport energenata krenuti nesmetano, a cijena nafte normalizovati.