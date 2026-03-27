Banjaluka ponovo domaćin svjetskim teniskim zvijezdama

Grad Banjaluka će od 6. do 11. aprila 2026. godine biti domaćin međunarodnog teniskog takmičenja "Bili Džin Kap" II E/A grupe, najvećeg ženskog ekipnog takmičenja u tenisu.

Takmičenje će se odigrati u Nacionalnom teniskom savezu Republike Srpske. Na takmičenju će osim domaće selekcije Bosne i Hercegovine nastupati još devet teniskih reprezentacija - Austrija, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Južna Afrika, Egipat, Grčka, Maroko, Kipar i Finska.

Gradovi i opštine Policija pronašla pucača iz Brčkog: Tužilac donio odluku o njemu

Dvije prvoplasirane reprezentacije će naredne godine preći u viši rang takmičenja, dok će četiri selekcije naredne godine takmičiti u trećoj E/A grupi. Najbolje rangirana igračica na turniru je Marija Sakari iz Grčke, koja je trenutno 33. igračica na VTA listi, a nekad je bila treća igračica svijeta.

Obzirom da je početkom godine promijenila državljanstvo očekuje se da će za Austriju nastupiti i Anasatasija Potapova. Trenutno zauzima 96. mjesto, a na tako davno je bila na 21. na VTA listi. Ipak, Anastasije nema na spisku za ove mečeve.

Svijet Milioner poginuo, a njegov sin (14) teško povrijeđen u sudaru čamaca

Organizator takmičenja je Teniski savez Bosne i Hercegovine, a domaćin i koordinator takmičenja je Teniski savez Republike Srpske. Ovo je jedan od najznačajnijih međunarodnih ženskih sportskih događaja u BiH u 2026. godini.

Za Bosnu i Hercegovinu nastupaju: Ema Burgić, Anita Vagner, Sara Mikača i Tea Kovačević. Selekor tima je Ismar Gorčić.

(Nezavisne)