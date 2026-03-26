Ana Ivanović se vraća na teren

Nekadašnja najbolja teniserka svijeta i trostruka Grend slem šampionka, Nemica Anđelik Kerber, odigraće svoj zvanični oproštajni meč 20. juna u Bad Homburgu, a protivnica će joj biti dugogodišnja prijateljica i takođe bivša „broj jedan“, srpkinja Ana Ivanović, prenosi "BILD".

Spektakl je zakazan za 15.30 časova na terenima gdje istog dana počinje WTA turnir na travi, čija je Kerber sportska direktorka. Iako se Kerber zvanično povukla nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, odlučila je da posljednji put uzme reket u ruke pred domaćom publikom u ambijentu koji za nju ima poseban značaj.

Kerber, koja je u karijeri osvojila 14 titula i ostvarila 683 pobjede, ističe da nije bilo dileme koga će pozvati za posljednji meč.

- Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo; ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno na terenu i van njega - izjavila je Kerber.

Uprkos revijalnom karakteru i velikom prijateljstvu, ona naglašava da popusta neće biti.

- Nas dvije jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem posljednjem meču - poručila je bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i Ju-Es opena.

Ana Ivanović, šampionka Rolan Garosa iz 2008. godine, koja se iz profesionalnog tenisa povukla krajem 2016. godine, posljednjih nedjelja intenzivno trenira za ovaj susret.

- Presrećna sam što mogu da proslavim Angienu veličanstvenu karijeru. Podijelile smo toliko zajedničkih trenutaka na turu i mnogo mi znači što sam ovdje, ne samo kao igračica, već i kao prijateljica - izjavila je Ivanović.

Statistika kaže da je u međusobnim susretima tokom aktivnih karijera Ivanović bila uspešnija, pobijedivši u pet od sedam odigranih mečeva, prenosi Telegraf.rs.