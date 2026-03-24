Logo
Large banner

Siner oborio Đokovićev rekord!

Autor:

ATV

24.03.2026

08:20

Komentari:

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Janik Siner nastavlja dominaciju na ATP turu i sada je i zvanično ušao u istoriju – oborio je rekord Novaka Đokovića po broju uzastopno osvojenih setova na Masters 1.000 turnirima.

Siner je pobjedom nad Korantenom Muteom u Majamiju (6:1, 6:4) stigao do 26 uzastopno dobijenih setova na ovom nivou, čime je nadmašio Đokovićev niz od 24 iz 2016. godine.

Siner je seriju započeo još prošle jeseni u Parizu, gdje je osvojio titulu bez izgubljenog seta, a potom isto učinio i u Indijan Velsu. Niz je nastavio i u Majamiju, gdje je najpre savladao Damira Džumhura, a zatim i Mutea za istorijski rekord.

Protiv Francuza je od starta nametnuo ritam i brzo riješio prvi set, dok je u drugom bilo više borbe, ali je jedan brejk bio dovoljan da privede meč kraju.

Poslije susreta, Siner je skromno govorio o velikom dostignuću.

"Veoma sam srećan, ali u isto vrijeme ne igram zbog ovoga. U tenisu se sve može desiti, sport je nepredvidiv. Trudimo se da ostanemo fokusirani i vidimo šta donosi sljedeći meč", rekao je Siner.

Dodao je da mu je najvažniji napredak u igri.

"Zadovoljan sam današnjim izdanjem, pokušavamo da napredujemo i sada želimo da se odmorimo i budemo spremni za naredni meč."

U osmini finala Siner će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena, koga je već dva puta savladao prošle godine.

Lista najdužih nizova na Mastersima sada izgleda ovako: Siner (26), Đoković (24), Alkaras (21), dok su iza njih još Đoković i Mari sa kraćim serijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Janik Siner

tenis

Masters turnir

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner