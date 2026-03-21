Sabalenka šokirana: Razmišljali o otkazivanju meča

Arina Sabalenka nastavila je svoj sjajan niz na Majami Openu, pošto je savladala An Li rezultatom 7-6, 6-4 i plasirala se u treće kolo turnira.

Ona je istakla je da je meč bio izuzetno zahtjevan, ali da je pobjeda donijela veliko olakšanje i dodatno samopouzdanje za nastavak turnira.

- Zaista težak meč. Protivnica je igrala nevjerovatan tenis. Trudila sam se da ostanem u igri, pronađem ritam i prilagodim se uslovima. Srećna sam što sam prošla dalje - rekla je Sabalenka.

Tokom konferencije za novinare, Sabalenka je otkrila i da je bila iznenađena promjenom terena na kojem je igrala, jer su razmatrali i mogućnost odgađana meča.

- Bila sam šokirana što su razmišljali o otkazivanju mog meča ili davanju više opcija terena. Pitala sam se – zašto Alkaraz i Fonseka mogu početi kasnije? Juče je noćna sesija počinjala u 21 čas, a Mira je igrala kasnije. Bila sam zaista iznenađena idejom da otkažu moj meč, ali odlučila sam da igram danas kako bih imala dan pauze ako pobijedim, za pripremu i oporavak. Srećna sam što su mi dali opcije da biram ono što je najbolje za mene - objasnila je Sabalenka.

Ruskinja je naglasila i specifičnu atmosferu meča, ističući da je mala iznenađenja za publiku dodatno podigla energiju.

- Publika nije očekivala moj nastup na ovom terenu. Uživala sam gledajući njihovu reakciju i vidjela sam koliko su se zabavljali - dodala je Sabalenka.