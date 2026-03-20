Logo
Large banner

Đoković reagovao na istorijski uspjeh O Salivena

20.03.2026

22:01

Komentari:

0
Ђоковић реаговао на историјски успјех О Саливена
Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Legendarni Roni O'Saliven još jednom je dokazao zašto ga smatraju najvećim igračem u istoriji snukera, ispisavši potpuno nove stranice ovog sporta nevjerovatnim brejkom od 153 poena.

Ovaj podvig, koji nikome prije njega nije pošao za rukom, O'Saliven je izveo sa svojom prepoznatljivom lakoćom, ređajući kuglu za kuglom do istorijskog rezultata.

Ovakva demonstracija sile i talenta nije promakla ni najboljem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću, koji je odmah reagovao na uspjeh svog velikog prijatelja.

roni o saliven tanjug ap Mike Egerton (1)

Ostali sportovi

Legenda u legendi: O Saliven oborio rekord star 22 godine

Novak se oglasio putem društvene mreže Instagram, gdje je na svom storiju podijelio Ronijev uspjeh uz jasnu poruku na engleskom jeziku u kojoj je istakao da veličina nema granice.

Uz riječi hvale, Đoković je dodao i popularni emotikon koze, koji simbolizuje status "GOAT" (najveći svih vremena), jasno stavljajući do znanja šta misli o dostignuću engleskog majstora

Poznato je da između ove dvojice vrhunskih sportista vlada ogromno međusobno poštovanje, a O'Saliven je i sam u brojnim intervjuima često isticao divljenje prema Novakovim uspjesima, pa je ovaj gest još jedna potvrda prijateljstva dvojice istinskih šampiona.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Roni O‘Saliven

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

22

52

22

46

22

44

22

34

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner