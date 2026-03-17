Nećete vjerovati šta čitate – evo zašto Međedovića nema u Americi

17.03.2026
17:17
Srpski teniser Hamad Međedović propustio je američke masterse iz nesvakidašnjeg razloga.
Međedović nije uspio da dobije vizu za Sjedinjene Američke Države, tako da mu je uskraćen nastup u Indijan Velsu, odnosno Majamiju.
"Nije mi bilo svejedno prvih nekoliko dana, poslije sam bio OK. Šta je – tu je, viša sila", rekao je Međedović za "Sport klub".
Iskoristio je vrijeme za pripreme na šljaci.
"Klasika, udarnički rad, ne na nekim specifičnostima".
Sezonu na šljaci počeće na 125k turniru u Napulju (23-29. mart), a poslije toga idu Marakeš, Monte Karlo i ostali turniri po redu, zaključno s Rolan Garosom koji počinje 25. maja.
"Moraju da se jure bodovi za ovo što se nije igralo", ističe Hamad.
Hamad je trenutno 115. na svijetu.
