Nećete vjerovati šta čitate – evo zašto Međedovića nema u Americi

Srpski teniser Hamad Međedović propustio je američke masterse iz nesvakidašnjeg razloga.

Međedović nije uspio da dobije vizu za Sjedinjene Američke Države, tako da mu je uskraćen nastup u Indijan Velsu, odnosno Majamiju.

"Nije mi bilo svejedno prvih nekoliko dana, poslije sam bio OK. Šta je – tu je, viša sila", rekao je Međedović za "Sport klub".

Iskoristio je vrijeme za pripreme na šljaci.

"Klasika, udarnički rad, ne na nekim specifičnostima".

Sezonu na šljaci počeće na 125k turniru u Napulju (23-29. mart), a poslije toga idu Marakeš, Monte Karlo i ostali turniri po redu, zaključno s Rolan Garosom koji počinje 25. maja.

"Moraju da se jure bodovi za ovo što se nije igralo", ističe Hamad.

Hamad je trenutno 115. na svijetu.