Kako stoji Đoković na ATP listi?

16.03.2026

11:01

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mjesto na najnovijoj ATP listi sa 5.370 bodova.

Liderska pozicija i dalje pripada Špancu Karlosu Alkarazu sa 13.550 bodova.

Janik Siner je drugi teniser svijeta sa 11.400 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.905.

Lorenco Muzeti je zadržao peto mjesto na ATP listi, Aleks de Minor je šesti teniser svijeta, a Tejlor Fric je na sedmoj poziciji.

Feliks Ože-Alijasim je napredovao za jedno mjesto pa je sada osmi teniser svijeta, Ben Šelton je nazadovao na devetu poziciju, a Danil Medvedev se ove ned‌jelje ponovo vratio u prvih deset.

Novak Đoković

ATP lista

