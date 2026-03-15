Novak Đoković odustao - odluka šokirala sve

Samo tri dana pred početak turnira u Majamiju, stigla je potpuno neočekivana vijest.

Nećemo gledati Novaka Đokovića na novom Masters turniru u Sjedinjenim Američkim Državama!

Kako prenose tamošnji mediji, srpski teniser odlučio je da preskoči nastup na turniru na Floridi, a nakon što je prethodno na Indijan Velsu zaustavljen u osmini finala od Džeka Drejpera iz Velike Britanije.

Otkriven razlog

Razlog za preskakanje ovog turnira su, kako stvari stoje, problemi sa rukom, pošto se žalio timu prilikom servisa na Indijan Velsu.

Pored toga je na meču sa Drejperom imao određenih problema sa stomakom.

Ipak, kao glavni razlog otkazivanja nastupa u Majamiju navodi se povreda desnog ramena, a odluku da se povuče donio je pred glavni žrijeb, tako da je time otvorio šansu da neko drugi uskoči umjesto njega.

Nepoznato je kada bi Novak Đoković mogao da se vrati na teren, a za očekivati je da to bude u Evropi na nekom od turnira koji će se igrati na šljaci, piše "Telegraf".