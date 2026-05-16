Izrael izveo novu seriju vazdušnih napada na jug Liban

Izrael je danas izveo novu seriju vazdušnih napada na jug Libana uprkos produženju primirja za još mjesec i po dana, saopštila je izaelska vojska.

Vojska je navela da su mete bili infrastrukturni objekti libanske militantne grupe Hezbolah u više oblasti juga Libana, a napadima je prethodio poziv stanovnicima devet sela da se evakuišu, prenosi Frans 24.

Libanska državna agencija ANI navela je da je pogođeno oko 20 sela, uključujući jedno koje se nalazi više od 50 kilometara sjeverno od granice, što predstavlja širenje zone udara u odnosu na prethodne napade.

Prema izvještaju ANI, bombardovanje je izazvalo novi talas bjekstva stanovništva prema gradu Sidon i glavnom gradu Bejrutu.

Sjedinjene Američke Države objavile su u petak, nakon pregovora između Izraela i Libana u Vašingtonu, da je primirje koje je stupilo na snagu 17. aprila produženo za još mjesec i po dana.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres pozdravio je produženje primirja i pozvao sve strane da u potpunosti poštuju prekid neprijateljstava.

Hezbolah je nastavio da preuzima odgovornost za napade na izraelsku vojsku na jugu Libana, gdje su raspoređeni izraelski vojnici, kao i povremene napade na sjever Izraela.

On tvrdi da su napadi odgovor na izraelska kršenja primirja u selima na jugu Libana.

Hezbolah je danas kritikovao produženje primirja, ocijenivši da je prijedlog o uspostavljanju bezbjednosnog mehanizma pod pokroviteljstvom SAD dio "niza besplatnih ustupaka" koje libanske vlasti čine "u korist neprijatelja".

Liban je 2. marta uvučen u regionalni rat sa Iranom nakon što je Hezbolah pokrenuo napad na Izrael, navodeći da time želi da osveti smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Od tada je, prema zvaničnim podacima, poginulo gotovo 3.000 ljudi, dok je više od milion raseljeno.

Na izraelskoj strani poginulo je 20 ljudi, među njima 19 vojnika i jedan civilni saradnik vojske.

Libanski premijer Navaf Salam kritikovao je Hezbolah poručivši da je dosta neodgovornih avantura koje služe stranim interesima i naglasio da nijedna oružana grupa ne smije da djeluje van kontrole države.