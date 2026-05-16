Logo
Large banner

Likvidiran arhitekta masakra 7. oktobra: Hamas potvrdio

16.05.2026 18:52

Komentari:

0
Ликвидиран архитекта масакра 7. октобра: Хамас потврдио
Foto: Printscreen/X

Palestinska militantna grupa Hamas potvrdila je danas da je Izrael likvidirao vojnog komandant tog militantnog pokreta Iza al-Dina al-Hadada.

Hamas je osudio "kukavičko izraelsko ubistvo" al-Hadada, komandanta koji je predvodio oružano krilo Hamasa u Pojasu Gaze brigade Al Kasam, prenosi Al Džazira.

Hamas je saopštio da je al-Hadad ubijen u petak uveče zajedno sa svojom ženom, kćerkom i drugim palestinskim civilima optužujući Izrael za najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre u okupiranoj palestinskoj enklavi i kontinuiranu izraelsku agresiju protiv nedužni palestinskih civila.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

Palestinski pokret mudžahedina i njegovo vojno krilo, Mudžahedinske brigade izdao je saopštenje u kojem se navodi da je Iz al-Din al-Hadad ubijen u mučkom izraelskom napadu.

"Pohvaljujemo njegove ogromne žrtve i dugu borbu i sjećamo se njegove bogate istorije otpora protiv cionističkog neprijatelja do mučeničke pogibije. Izrael neće biti u stanju da riješi sukob, uprkos ratnoj mašini i uništenju koje je provodi više od dvije i po godine", navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju.

Хамас

Svijet

Hamas je koristio sistemsko seksualno nasilje kao oružje u masakru 7. oktobra

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da je u vazdušnom napadu u gradu Gaza ubijen lider Hamasa u Pojasu Gaze i šef vojnog krila te grupe Iz al-Din al-Hadad.

Prema navodima IDF-a, Hadad je bio meta "preciznog udara" i označen je kao jedan od "arhitekata masakra 7. oktobra", prenio je ranije danas Tajms of Izrael.

Prema tvrdnjama izraelske vojske, Hadad je bio jedan od "najdugovečnijih komandanata Hamasa", ranije je predvodio brigadu Hamasa u Gazi i imao bliske veze sa rukovodstvom te organizacije.

Podijeli:

Tagovi :

Iza al-Din al-Hadad

Hamas

terorizam

Izrael

likvidacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Додик на конференцији у Јерусалиму: Српска 7. октобра пружила подршку, из Сарајева палестинске заставе на улицама

Svijet

Predsjednik Dodik na konferenciji u Jerusalimu: Srpska 7. oktobra pružila podršku, iz Sarajeva palestinske zastave na ulicama

1 god

0
Објављен снимак вође Хезболаха у тунелу: Шта је радио уочи масакра 7. октобра

Svijet

Objavljen snimak vođe Hezbolaha u tunelu: Šta je radio uoči masakra 7. oktobra

1 god

0
Предсједник Додик поводом годишњице Хамасовог масакра: ''Сви треба да их се сјетимо 7. октобра''

Republika Srpska

Predsjednik Dodik povodom godišnjice Hamasovog masakra: ''Svi treba da ih se sjetimo 7. oktobra''

1 god

0
Потпуна обустава саобраћаја у Чесми до 7. октобра

Banja Luka

Potpuna obustava saobraćaja u Česmi do 7. oktobra

1 god

0

Više iz rubrike

Ронилац на Малдивима тражио тијела петоро Италијана. И он погинуо

Svijet

Ronilac na Maldivima tražio tijela petoro Italijana. I on poginuo

1 h

0
Лијекови

Svijet

Razbijena banda koja je prodavala lažne lijekove i suplemente

1 h

0
Кит

Svijet

Spašeni kit Timi uginuo, nasukao se kod Danske

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstinova žrtva: Seksualno me je zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

3 h

0

  • Najnovije

19

43

Crvena zvezda težim putem do Lige šampiona

19

38

"Kukuruz u dobroj kondiciji, u toku zaštita klasa pšenice"

19

31

Sve više građana koristi lijekove za smirenje: Šta je razlog?

19

22

Nasilje u porodici veliki problem društva

19

18

Ko danas pruža usluge psihologa i psihoterapeuta?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner