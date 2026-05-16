Razbijena banda koja je prodavala lažne lijekove i suplemente

Vlasti iz 15 zemalja razbile su veliku kriminalnu grupu koja je prevarila žrtve u Evropi i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova za teške bolesti, saopštio je Evrodžast.

Sumnja se da je grupa ostvarila dobit od najmanje 240 miliona evra u tim transakcijama, piše Katimerini.

Grupa je od 2019. godine osnovala kompanije preko kojih je prodavala suplemente koji nisu bili odobreni za prodaju, pri čemu je prodavano preko 400 suplemenata različitih naziva.

Mreža virtuelnih prodavaca izgradila je stotine veb-stranica i stranica na društvenim mrežama, često koristeći imena i slike poznatih ljudi i lažnih ljekara kako bi obmanula žrtve iz cijele Evropske unije i šire.

Kako navodi Evrodžast, kada bi žrtve popunile obrazac na jednoj od veb-stranica, kriminalna grupa bi s njima kontaktirala preko jednog od operatera svog kol-centra.

Predstavljajući se kao ljekari ili medicinski specijalisti, operateri su tvrdili da su njihovi suplementi pravi tretmani za neizlječive ili ozbiljne bolesti.

Suplementi koji su distribuirani nisu imali nikakav efekat na ljudsko tijelo i svi su sadržali slične sastojke, uprkos tvrdnji da liječe različite bolesti.

Zajednička operacija 12. maja rezultirala je prikupljanjem važnih dokaza, pritvaranjem nekih od glavnih članova grupe i pljenidbom velikih zaliha suplemenata.

Vlasti su pretražile 113 lokacija u Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i Republici Moldaviji. Dokazi su zatraženi od kompanija u osam zemalja i do sada su ispitana 23 svjedoka.

U Grčkoj je izvršena racija u logističkoj kompaniji u regionu Atika, a u Poljskoj je zamrznuta imovina vrijednosti 1,8 miliona evra.