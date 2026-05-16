Nova epidemija ebole: 13 potvrđenih slučajeva

Nova epidemija ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo (DRK) izazvala je zabrinutost zbog mogućeg prekograničnog širenja, nakon što su zdravstvene vlasti potvrdile 13 slučajeva i prijavile desetine sumnjivih infekcija i smrtnih ishoda.

Prema podacima zdravstvenih službi, zabilježeno je 246 sumnjivih slučajeva i 80 sumnjivih smrtnih slučajeva u zajednici u pogođenom području koje se graniči sa Ugandom i Južnim Sudanom, prenijela je Sinhua.

Laboratorijski testovi potvrdili su prisustvo ebole soja Bundibugjo, koji je prvi put identifikovan u zapadnoj Ugandi 2007. godine.

Kao prvi zabilježeni slučaj navodi se medicinska sestra koja je preminula nakon simptoma uključujući groznicu, povraćanje i krvarenje.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je reagovala slanjem stručnih timova radi podrške istrazi i suzbijanju epidemije. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti upozorili su da rizik od širenja povećavaju loša infrastruktura, kretanje stanovništva, kao i nesigurnost u pogođenim regionima.

Zabilježen je i uvezeni slučaj u Ugandi, gdje je preminuo 59-godišnji državljanin DR Konga, što je dodatno pojačalo zabrinutost o mogućem prekograničnom prenosu virusa. Ovo je 17. epidemija ebole u DR Kongu od 1976. godine, prenosi Tanjug.