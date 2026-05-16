Logo
Large banner

Nova epidemija ebole: 13 potvrđenih slučajeva

Autor:

ATV
16.05.2026 15:50

Komentari:

0
Болница
Foto: pexels/Zakir Rushanly

Nova epidemija ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo (DRK) izazvala je zabrinutost zbog mogućeg prekograničnog širenja, nakon što su zdravstvene vlasti potvrdile 13 slučajeva i prijavile desetine sumnjivih infekcija i smrtnih ishoda.

Prema podacima zdravstvenih službi, zabilježeno je 246 sumnjivih slučajeva i 80 sumnjivih smrtnih slučajeva u zajednici u pogođenom području koje se graniči sa Ugandom i Južnim Sudanom, prenijela je Sinhua.

Laboratorijski testovi potvrdili su prisustvo ebole soja Bundibugjo, koji je prvi put identifikovan u zapadnoj Ugandi 2007. godine.

Kao prvi zabilježeni slučaj navodi se medicinska sestra koja je preminula nakon simptoma uključujući groznicu, povraćanje i krvarenje.

Болница

Svijet

Proglašen kraj epidemije ebole

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je reagovala slanjem stručnih timova radi podrške istrazi i suzbijanju epidemije. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti upozorili su da rizik od širenja povećavaju loša infrastruktura, kretanje stanovništva, kao i nesigurnost u pogođenim regionima.

Zabilježen je i uvezeni slučaj u Ugandi, gdje je preminuo 59-godišnji državljanin DR Konga, što je dodatno pojačalo zabrinutost o mogućem prekograničnom prenosu virusa. Ovo je 17. epidemija ebole u DR Kongu od 1976. godine, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

epidemija

Kongo

ebola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Zdravlje

SZO upozorava: Umrla 31 osoba od posljedica opasne bolesti, vakcinacija u toku

7 mj

0
Ебола опет удара: Преминула 31 особа

Svijet

Ebola opet udara: Preminula 31 osoba

7 mj

0
Болест слична еболи се шири европском државом: Издато хитно упозорење

Zdravlje

Bolest slična eboli se širi evropskom državom: Izdato hitno upozorenje

1 god

0

Zdravlje

Otkriven novi način širenja ebole u ljudskom tijelu

2 god

0

Više iz rubrike

Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

Svijet

Apokaliptični prizori: Grom spržio naselje u Teksasu

2 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Teheran najavio novi mehanizam kontrole prolaza kroz Hormuz uz naplatu usluga

2 h

0
Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

Svijet

Profesor fizičkog nudio odnose djevojčici (14): Nije znao da je ona AI zamka

4 h

0
Убица пуштен на условну слободу па убрзо убио дјевојчицу, отац очајан: "Заклао ми је дијете"

Svijet

Ubica pušten na uslovnu slobodu pa ubrzo ubio djevojčicu, otac očajan: "Zaklao mi je dijete"

5 h

0

  • Najnovije

16

41

Metod mašinskog učenja mapira neizvjesnost scenarija biodiverziteta – veza sa bigfutom

16

35

Tara Đuraš učenik generacije Gimnazije Prnjavor za školsku 2022–2026. godinu

16

32

Minić: Učinićemo sve da Šmitove i Inckove odluke stavimo van snage

16

22

Epstinova žrtva: Seksualno me je zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

16

20

Minić: Srpska ima najnižu cijenu goriva u okruženju, odluka o podršci građanima dala rezultate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner