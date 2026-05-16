Profesor fizičkog nudio odnose djevojčici (14): Nije znao da je ona AI zamka

16.05.2026 12:12

Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка
Foto: Youtube

Penzionisani profesor fizičkog vaspitanja iz Francuska završio je u pritvoru, nakon što je na internetu upućivao seksualne ponude osobi za koju je vjerovao da je 14-godišnja djevojčica.

Međutim, „djevojčica“ nije postojala. Riječ je bila o AI-generisanom licu i glasu kojima je upravljao poznati muški influenser FINIZI. Prema pisanju BBC, FINIZI je poznat po hvatanju pedofila u zamke.

Samo dan nakon što je njegov razgovor sa lažnim profilom emitovan uživo na više platformi, Dominik B. (66) predao se policiji u istočnoj Francuskoj.

Na snimku se na jednoj strani ekrana vidi Dominik B. kako opušteno sjedi u stolici, dok je na drugoj strani influenser sa djevojačkim licem i glasom.

Milioni pregleda

Tokom gotovo 40-minutnog razgovora, koji je uživo pratilo više od 40.000 gledalaca, a kasnije je pregledan gotovo milion puta, Dominik predlaže susret sa „djevojčicom“ na pariskom fudbalskom stadionu Park prinčeva. Pita je da li želi da ga poljubi, da li je ikada slala svoje gole fotografije prijateljima i da li želi da vidi i njega golog.

Kada ga sagovornica podsjeti na svoje godine, on odgovara kako mnoge djevojčice „mlađe od toga već imaju seksualna iskustva“. Nakon emitovanja videa, Dominika su prepoznali neki od gledalaca koji su slučaj prijavili na Faros, francusku državnu platformu za prijavu neprimjerenog internet sadržaja.

Prije nego što su nadležne službe reagovale, bivši profesor sam se javio u najbližu policijsku stanicu.

Tužilaštvo ga optužuje za seksualno uznemiravanje osobe mlađe od 15 godina i za traženje pornografske slike maloljetne osobe.

Šira rasprava

Ovaj slučaj izazvao je širu raspravu o etičnosti ovakvog lova na pedofile.

Influenser FINIZI tvrdi da mu je cilj podizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog zlostavljanja djece.

– Želim da ljudi shvate koliko je ovo ozbiljno – poručio je.

S druge strane, advokat i komentator Murad Batik kritikovao je metode influensera, nazvavši ih „veoma zabrinjavajućim“. Smatra da bi pravi građanski angažman bio predati snimak policiji umjesto objavljivanja na internetu radi publiciteta.

