Spektakl: Jovana Nogić ispisala istoriju WNBA!

16.05.2026 12:38

Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!
Foto: Tanjug / AP / Ross D. Franklin

Srpska košarkašica Jovana Nogić pomerila je granicu u WNBA fenomenalnom partijom prethodne noći.

Ona je predvodila svoj Finiks Merkjuri do pobjede nad Čikago Skajom rezultatom 91:83 i došla do obaranja rekorda najjače ženske lige na svijetu.

Nogić je, naime, ubacila čak 27 poena i time postala nedraftovani ruki sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici.

Svojoj statistici dodala je i četiri skoka i dvije ukradene lopte.

Bio je ovo njen najbolji meč u WNBA karijeri, samo dva dana nakon što je odigrala najgori, kada je ubacila samo dva poena.

Pritom je bila i "meč-viner", jer je Čikago uspio da dođe do 84:83, kada je Nogić vezala sedam poena i riješila pitanje pobjednika.

Pored Srpkinje koja je blistala sa 27, Alisa Tomas i Kejla Kuper postigle su po 17 poena.

