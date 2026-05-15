Logo
Large banner

Nema ništa od povratka Željka Obradovića

Autor:

ATV
15.05.2026 18:35

Komentari:

0
Нема ништа од повратка Жељка Обрадовића
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

U Panatinaikosu se već ozbiljno razmišlja o budućnosti i potencijalnom nasljedniku Ergina Atamana na klupi tima. Iako se ime Željka Obradovića i dalje prirodno pojavljuje u tim pričama, grčki novinari su sve glasniji u stavu da povratak trofejnog trenera u Atinu nije realna opcija.

Grčki novinar Pantelis Vlahopulos sa portala "Sport24" ističe da Obradović, iako smatra najboljem trenerom u istoriji Evrolige, ne bi trebalo ponovo da preuzme Panatinaikos.

Kako navodi, poslije svega što se ranije dešavalo u klubu, teško je očekivati da bi došlo do novog angažmana bez velikih kompromisa sa strane uprave.

"Željko Obradović ne bi trebalo da se vrati u Panatinaikos. Smatram da je on najbolji trener svih vremena u Evroligi. Dugo sam ga pratio kroz posao i veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Mislim da poslije svega što je doživio u Panatinaikosu neće rizikovati povratak među "zelene“. Uprava kluba bi morala mnogo da popusti, jer je on trener oko kog se sve vrti".

"Panatinaikosu je potreban neko poput Šarunasa Jasikevičijusa ili Vasilisa Spanulisa, trener sa više energije i jasnim planom. Obojica su moderni treneri. Ipak, Jasikevicius ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne djeluje da će napustiti Istanbul. Što se Spanulisa tiče, veoma je teško, gotovo nemoguće, da pređe u OAKA Arenu. To bi za mene bilo ogromno iznenađenje. Dimitris Itudis je jedna od opcija" naveo je Vlahopulos.

Željko Obradović je punih 13 sezona vodio PAO i sa "zelenima" je u čak pet navrata osvojio trofej Evrolige. U Atinu je stigao sada već davne 199. godine, a PAO je napustio 2012.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Panatinaikos

Željko Obradović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

Društvo

U BiH isporučene kruške iz Belgije s povišenim ostatkom pesticida

47 min

0
гугл претрага историја

Nauka i tehnologija

Gugl ima ogromnu arhivu svega što ste ikada tražili na internetu, a evo kako da je vidite

51 min

0
Распада се Тројка?

BiH

Raspada se Trojka?

54 min

0
Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.

Svijet

SAD odustaju od raspoređivanja 4.000 vojnika u Poljsku?

1 h

0

Više iz rubrike

Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

Košarka

Karlik Džons uslovno osuđen na osam mjeseci zatvora

2 h

0
Дубаи одбија повратак у Сарајево, пријете тужбом

Košarka

Dubai odbija povratak u Sarajevo, prijete tužbom

4 h

0
Стигао одговор АБА лиге: Дубаију одбијен повратак

Košarka

Stigao odgovor ABA lige: Dubaiju odbijen povratak

23 h

0
Вања Маринковић кошаркаш КК Партизан

Košarka

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

1 d

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner