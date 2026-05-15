Nema ništa od povratka Željka Obradovića

U Panatinaikosu se već ozbiljno razmišlja o budućnosti i potencijalnom nasljedniku Ergina Atamana na klupi tima. Iako se ime Željka Obradovića i dalje prirodno pojavljuje u tim pričama, grčki novinari su sve glasniji u stavu da povratak trofejnog trenera u Atinu nije realna opcija.

Grčki novinar Pantelis Vlahopulos sa portala "Sport24" ističe da Obradović, iako smatra najboljem trenerom u istoriji Evrolige, ne bi trebalo ponovo da preuzme Panatinaikos.

Kako navodi, poslije svega što se ranije dešavalo u klubu, teško je očekivati da bi došlo do novog angažmana bez velikih kompromisa sa strane uprave.

"Željko Obradović ne bi trebalo da se vrati u Panatinaikos. Smatram da je on najbolji trener svih vremena u Evroligi. Dugo sam ga pratio kroz posao i veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Mislim da poslije svega što je doživio u Panatinaikosu neće rizikovati povratak među "zelene“. Uprava kluba bi morala mnogo da popusti, jer je on trener oko kog se sve vrti".

"Panatinaikosu je potreban neko poput Šarunasa Jasikevičijusa ili Vasilisa Spanulisa, trener sa više energije i jasnim planom. Obojica su moderni treneri. Ipak, Jasikevicius ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne djeluje da će napustiti Istanbul. Što se Spanulisa tiče, veoma je teško, gotovo nemoguće, da pređe u OAKA Arenu. To bi za mene bilo ogromno iznenađenje. Dimitris Itudis je jedna od opcija" naveo je Vlahopulos.

Željko Obradović je punih 13 sezona vodio PAO i sa "zelenima" je u čak pet navrata osvojio trofej Evrolige. U Atinu je stigao sada već davne 199. godine, a PAO je napustio 2012.