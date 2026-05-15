Logo
Large banner

Gugl ima ogromnu arhivu svega što ste ikada tražili na internetu, a evo kako da je vidite

Autor:

ATV
15.05.2026 18:28

Komentari:

0
гугл претрага историја
Foto: Pexel/ AS Photography

Gugl arhiva predstavlja ogromno skladište vaših digitalnih otisaka koje se godinama puni bez vašeg znanja. Većina korisnika zapravo nema predstavu da ova Google arhiva beleži svaku pretragu, posetu sajtovima ili glasovnu komandu. Prvi susret sa ovim podacima može biti prilično neprijatan jer otkriva koliko je vaš život detaljno dokumentovan.

Skriveni podaci koje svaka Gugl arhiva čuva godinama

Ova Gugl arhiva funkcioniše kao tihi svedok vaših interesovanja i navika na internetu. Zavisno od vaših podešavanja,Gugl arhiva može sadržati snimke vaših kretanja kroz mape ili listu svih odgledanih video snimaka. Mnogi ljudi ostanu zatečeni kada vide da su podaci iz prošle decenije i dalje tu.

Kompanija koristi ove informacije kako bi vam pružila bolje preporuke, mada Gugl arhiva često deluje previše invazivno. Možete videti čak i sa kog ste uređaja pristupali određenom sadržaju u prošlosti. Vaša Google arhiva je zapravo vaša digitalna biografija koja se stalno dopunjuje novim detaljima.

Kako se pravilno čisti vaša Gugl arhiva

Srećom, pristup ovim podacima je omogućen svakome ko želi da zna šta njegova Gugl arhiva sadrži. Unutar opcije Moja aktivnost možete lako filtrirati sadržaj ili obrisati čitave periode istorije. Redovna provera je bitna jer Gugl arhiva nudi i opciju da se podaci automatski brišu nakon određenog vremena.

Takođe je moguće potpuno isključiti praćenje određenih aktivnosti kako bi vaša Gugl arhiva prestala da raste. Razumevanje ovih podešavanja daje vam kontrolu nad privatnošću koju često olako prepuštamo tehnološkim gigantima.

Svaka Gugl arhiva se može prilagoditi vašim potrebama uz samo nekoliko klikova u podešavanjima naloga.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gugl

istorija

pretraživač

istorija pretraživanja

Gugl arhiva

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Преглед зуба

Nauka i tehnologija

Tim naučnika otkrio da su neandertalci mogli da izvode stomatološke intervencije?

21 h

0
Јапан

Nauka i tehnologija

Ko su Japanci? Velika analiza DNK potpuno mijenja porijeklo naroda i istoriju arhipelaga

1 d

0
Лого и натпис компаније Мета

Nauka i tehnologija

Meta uvodi "Inkognito ćaskanje" u jednu aplikaciju

1 d

0
Таблете

Nauka i tehnologija

Šta je lijek fentanil?

1 d

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner