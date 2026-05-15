Gugl ima ogromnu arhivu svega što ste ikada tražili na internetu, a evo kako da je vidite

Gugl arhiva predstavlja ogromno skladište vaših digitalnih otisaka koje se godinama puni bez vašeg znanja. Većina korisnika zapravo nema predstavu da ova Google arhiva beleži svaku pretragu, posetu sajtovima ili glasovnu komandu. Prvi susret sa ovim podacima može biti prilično neprijatan jer otkriva koliko je vaš život detaljno dokumentovan.

Skriveni podaci koje svaka Gugl arhiva čuva godinama

Ova Gugl arhiva funkcioniše kao tihi svedok vaših interesovanja i navika na internetu. Zavisno od vaših podešavanja,Gugl arhiva može sadržati snimke vaših kretanja kroz mape ili listu svih odgledanih video snimaka. Mnogi ljudi ostanu zatečeni kada vide da su podaci iz prošle decenije i dalje tu.

Kompanija koristi ove informacije kako bi vam pružila bolje preporuke, mada Gugl arhiva često deluje previše invazivno. Možete videti čak i sa kog ste uređaja pristupali određenom sadržaju u prošlosti. Vaša Google arhiva je zapravo vaša digitalna biografija koja se stalno dopunjuje novim detaljima.

Kako se pravilno čisti vaša Gugl arhiva

Srećom, pristup ovim podacima je omogućen svakome ko želi da zna šta njegova Gugl arhiva sadrži. Unutar opcije Moja aktivnost možete lako filtrirati sadržaj ili obrisati čitave periode istorije. Redovna provera je bitna jer Gugl arhiva nudi i opciju da se podaci automatski brišu nakon određenog vremena.

Takođe je moguće potpuno isključiti praćenje određenih aktivnosti kako bi vaša Gugl arhiva prestala da raste. Razumevanje ovih podešavanja daje vam kontrolu nad privatnošću koju često olako prepuštamo tehnološkim gigantima.

Svaka Gugl arhiva se može prilagoditi vašim potrebama uz samo nekoliko klikova u podešavanjima naloga.

