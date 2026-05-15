Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

Mančester siti će u subotu od 16 sati na Vembli stadionu igrati finale FA Kupa protiv Čelsija, a dan uoči utakmice medijima se obratio trener Pep Gvardiola.

Pred Građanima je još jedan važan ispit u sezoni u kojoj se bore i za naslov u Premijer ligi.

Iako je iza ekipe zahtjevan period i neizvjesna završnica prvenstva, Gvardiola je pred novinarima bio raspoložen i u šaljivom tonu. Naglasio je koliko često je vodio tim na Vembli, uz dozu ironije na račun domaćeg fudbala.

- Razočaran sam engleskim fudbalom što nemaju tribinu koja se zove ‘Pep’. Toliko puta sam bio na Vembliju da zaslužujem barem salon. Možda moram još 24 puta otići da bi to dobio - rekao je Španac.