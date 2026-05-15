Kuzmić: Isplaćeno više od 120 miliona KM podsticaja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je Srni da je ministarstvo do danas isplatilo više od 120 miliona KM za podsticaje u 2025. godini.
- U posljednjih 10 godina nismo imali u ovom ministarstvu bolju dinamiku plaćanja - istakla je Kuzmićeva.
Kuzmićeva je naglasila da je resorno ministarstvo, tokom perioda kada poljoprivredni proizvođači u Srpskoj već privode kraju svoju proljetnu sjetvu, još jednom pokazalo da je u stanju isplatiti sve obaveze za 2025. godinu i dodatnih 11 miliona KM iz 2026. godine.
- To je veoma značajno proizvođačima Srpske da mogu da planiraju dalje svoju proizvodnju - rekla je Kuzmićeva.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopštilo je ranije da je danas posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 5.959.872 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje za 97 korisnika, i to za podršku investicijama u tehnološku opremu za prehrambenu industriju 5.027.865 KM, a za izgradnju objekata u stočarstvu 932.007 KM.
Sa današnjom isplatom izmireni svi podsticaji za 2025, kao i više od 11 miliona KM obaveza po osnovu podsticaja za ovu godinu. U ovoj sedmici prethodno je isplaćeno 15.123.587 KM.
