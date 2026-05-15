Odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti

Skandalozna odluka koju je donijela predsjednica rezidualnog mehanizma kojom je odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje generala Mladića izazvala je oštre reakcije.

Ministri pravde Srbije i Republike Srpske ocijenili su da ovakve odluke dodatno urušavaju povjerenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija .

Kako kažu, Republika Srbija i Republika Srpska dale si i bile spremne da obezbijede sve neophodne garancije za liječenje, smještaj i nadzor generala Mladića na teritoriji Srbije ili Republike Srpske.

"Zato smo se danas dogovorili da u Savjetu bezbjednosti u junu mjesecu, ministar pravde Srbije se obrati i da ukaže na kršenje osnovnih ljudskih prava ne samo Ratko Mladić već i mnogi naši stanovnici koji imaju državljanstvo, a koji borave u trećimm zemljama tokom izdržavanja kazne zatvora“, rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

„Mi smo u saradnju sa našim ministarstvom za ljudska i manjinska prava uz saglasnost Vlade i premijera Vlade i predsjednike Republike pokrenuli postupak i kod komiteta za ljudska prava i kod komiteta za sprečavanje torture i nehumanog ponašanja. Ovdje je u pitanju potpuno odstupanje ne samo od međunarodnog prava koje garantuje poštovanje ljudskih prava ovdje govorimo i o odstupanju od ustaljene prakse Haškog tribunala, odnosno mehanizma kao njegovog nasljednika“, rekao je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije.

Postupanje rezidualnog menanizma Haškog tribunala u slučaju generala Ratka Mladića je osvetničko, sramno, nehumano i nečovječno, poručili su iz Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

"Ne pružiti pomoć i adekvatnu zdravstvenu njegu nekome kome je ona potrebna je zaista necivilizacijsko dostignuće Haškog tribunala. Jedan dan kažete da imate uslove da liječite generala. Drugi dan kažete da nemate pa ga šaljete u neku drugu bolnicu van Haškog tribunala da se ustanovi da li je imao moždani udar ili nije“, rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Bojske Republike Srpske.

Generalu Mladiću su napisali smrtnu kaznu odlukom da ga ne puste na liječenje u Srbiju, jedna je od reakcija.

„Koliko god oni pokušavali da ga ubiju, on će uvijek živjeti i on će biti simbol simbol za čojstvo, simbol za jednog velikog vojskovođu. Ovim potezom oni pokazuju da sva priča o demokratiji pada u vodu jer samo za Srbe ne postoje osnovna ljudska prava, a to je pravo na liječenje“, rekao je Branimir Kojić predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

Advokat Goran Petronijević izjavio je da predsjedniku haškog Mehanizma Grasijeli Santani samo Savjet bezbjednosti UN može da naredi da donese odluku o prijevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga. Petronijević je naveo da sada treba ići urgentno prema Savjetu bezbjednosi UN i Komitetu za zaštitu ljudskih prava.