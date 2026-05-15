Dodik: Petrič je promašio temu, ali pare nije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da otužno d‌jeluju ocvali političari željni pažnje, od kojih je jedan i bivši visoki predstavnik Volfgang Petrič, koji je promašio temu, ali nije pare.

"Malo su pare koje je uzeo, što od međunarodne zajednice, što od naroda u BiH, opet bi da glumi važnost. I glumi tamo gd‌je jedino može, na FTV", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da Petrič glumi (Ijana) Fleminga u pokušaju, priča o agentima i prodaje teorije zavjere.

"Ja sam mu neiscrpna tema. Kada sam ja u pitanju, mašta mu je bezgranična. Ako će mu biti lakše, neka nastavi, ako ima ko da ga sluša. Ni prije ni sada, ionako mu niko ne vjeruje", istakao je Dodik.

Podsjećanja radi, Volfgang Petrič je bio gost Dnevnika D na Fedealnoj televiziji gdje je kazao da je lider SNSD-a Milorad Dodik dugo agent Moskve, a kako kaže, čini se da je sada i agent protiv Bosne i u Vašingtonu te je to nazvao problemom, a zbog kog opravdava djelovanje OHR-a, kako kaže, neophodan je jak evropski stav.

Otužno djeluju ocvali političari željni pažnje.

Volfgang Petrič je jedan od njih.

Malo su pare koje je uzeo, što od međunarodne zajednice, što od naroda u BiH, opet bi da glumi važnost.

I glumi tamo gdje jedino može, na FTV.

Promašio je temu, ali pare nije.



Glumi Fleminga u… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 15, 2026

„Moj prijedlog bi bio da se uradi procjena šta je sve postignuto prethodnih 30 godina, mnogo toga je urađeno za vrijeme gospodina Šmita. Mi smo utvrdili da se možda formira i neka komisija kako bi se riješila neka pitanja, kao što je državna imovina“, rekao je Petrič.