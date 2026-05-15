Logo
Large banner

Hitan sastanak Selaka i Vujića: Odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti

Autor:

ATV
15.05.2026 14:35

Komentari:

1
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Србије Ненад Вујић у Београду
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao u danas, Beogradu, sa ministrom pravde Republike Srbije Nenadom Vujićem, o odluci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kojom je odbijen zahtjev generala Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Ministri pravde Srpske i Srbije su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je zahtjev odbijen uprkos tome što je i sam Mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško, da se nalazi „na kraju života“, kao i da postoji velika vjerovatnoća smrtnog ishoda u kratkom vremenskom roku.

Tokom razgovora je naglašeno da su Republika Srbija i Republika Srpska dale te bile spremne da obezbijede sve neophodne garancije za liječenje, smještaj i nadzor generala Mladića na teritoriji Srbije ili Republike Srpske, te da je Srbija i u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i punu saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama.

Ministri pravde Srpske i Srbije ocijenili su da ovakve odluke dodatno urušavaju povjerenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija i ostavljaju utisak selektivne primjene humanitarnih standarda.

Ministar Vujić istakao je da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno liječenje i univerzalne civilizacijske vrijednosti moraju biti jednaki za sve, bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.

Ministar Selak je poručio da humanost ne smije biti predmet političkih procjena niti različitih aršina.

"Republika Srpska ostaje opredijeljena da, u saradnji sa institucijama Srbije, iskoristi sva pravna i diplomatska sredstva u zaštiti osnovnih ljudskih prava i humanosti. Vlada Republike Srpske uputila je dopis Međunarodnom mehanizmu i izrazila spremnost da pruži sve neophodne garancije, kao i svu pomoć u vezi sa liječenjem generala Ratka Mladića, uključujući uslove za adekvatnu medicinsku njegu i dostojanstven tretman", izjavio je ministar Selak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

Nenad Vujić

general Ratko Mladić

Ratko Mladić

Sastanak

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом

Republika Srpska

Cvijanović u SAD-u: Ukazala Mastu na neophodnost okončanja supervizije u BiH

2 h

1
Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

Republika Srpska

Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo

3 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić o vandalskim ispadima u Sarajevu: Pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje

3 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадорком Републике Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду.

Republika Srpska

Karan: Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose

3 h

0

  • Najnovije

16

41

Biznis klub: Jahorina ekonomski forum, banjalučki EXPO 2026, kreditne linije IRB-a

16

30

Drama na suđenju Zoranu Marjanoviću

16

23

Karlik Džons uslovno osuđen na osam mjeseci zatvora

16

12

Smijenjen Veselin Milić, MUP se oglasio

16

05

Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner