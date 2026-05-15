Hitan sastanak Selaka i Vujića: Odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao u danas, Beogradu, sa ministrom pravde Republike Srbije Nenadom Vujićem, o odluci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kojom je odbijen zahtjev generala Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Ministri pravde Srpske i Srbije su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je zahtjev odbijen uprkos tome što je i sam Mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško, da se nalazi „na kraju života“, kao i da postoji velika vjerovatnoća smrtnog ishoda u kratkom vremenskom roku.

Tokom razgovora je naglašeno da su Republika Srbija i Republika Srpska dale te bile spremne da obezbijede sve neophodne garancije za liječenje, smještaj i nadzor generala Mladića na teritoriji Srbije ili Republike Srpske, te da je Srbija i u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i punu saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama.

Ministri pravde Srpske i Srbije ocijenili su da ovakve odluke dodatno urušavaju povjerenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija i ostavljaju utisak selektivne primjene humanitarnih standarda.

Ministar Vujić istakao je da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno liječenje i univerzalne civilizacijske vrijednosti moraju biti jednaki za sve, bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.

Ministar Selak je poručio da humanost ne smije biti predmet političkih procjena niti različitih aršina.

"Republika Srpska ostaje opredijeljena da, u saradnji sa institucijama Srbije, iskoristi sva pravna i diplomatska sredstva u zaštiti osnovnih ljudskih prava i humanosti. Vlada Republike Srpske uputila je dopis Međunarodnom mehanizmu i izrazila spremnost da pruži sve neophodne garancije, kao i svu pomoć u vezi sa liječenjem generala Ratka Mladića, uključujući uslove za adekvatnu medicinsku njegu i dostojanstven tretman", izjavio je ministar Selak.