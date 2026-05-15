Karan: Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorkom Republike Grčke u BiH Joanom Eftimijadu.

Tokom sastanka, predsjednik Karan je upoznao ambasadorku sa aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj i BiH, kao i sa stavovima i pozicijom Republike Srpske, ukazavši na značaj dosljednog poštovanja Dejtonskog sporazuma.

Sagovornici su ocijenili da Republika Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose koji su čvrst temelj za dalje unapređenje saradnje u brojnim oblastima.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja i o drugim aktuelnim temama.