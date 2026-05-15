Švajnštajgera ostavila ljubavnica zbog koje se razveo od Ane Ivanović

Kako saznaje Kurir od dobro obaviještenog izvora, Bastijan Švajnštajger je od prije dva mjeseca ponovo singl, jer ga je Bugarka Silva Kapitanova ostavila.

Srbija Smenjen Veselin Milić: Oglasio se MUP Srbije

– Bastijan više nije u vezi za Silvom. Iako ga je ta švaleracija koštala braka sa Anom, on je na sve načine pokušao da udovolji Silvi i da joj ispuni sve želje, ali je prije dva mjeseca toj ljubavi došao kraj. Razloga je više, ali je glavni bio taj jer je Švajni više vremena provodio u Minhenu i po svijetu nego na Palmi, gdje je ona živjela i gdje im je i bilo tajno ljubavno gnijezdo. Njoj je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamjera, pa su i svađe postale sve češće i žešće. Iako je on njoj u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Njemačku, ona za to nije htjela ni da čuje – kaže sagovornik pomenutog portala i dodaje:

– Najprije zbog toga što joj djeca na Palmi idu u školu, ali i zato što joj odgovara klima na ovom ostrvu i nikako ne želi da ide odatle. Kad je shvatila da on ne odustaje od te svoje ideje, odlučila je da prekine vezu. Bastijan se baš razočarao, ali nije htio da se predomisli. Otad više nije odlazio tamo, a vrijeme provodi sam u Minhenu, odakle redovno objavljuje fotke i na Instagramu. On se nada da će se u nekom trenutku pomiriti sa Silvom, ali od toga zasad nema ništa.

Zdravlje Ublažite simptome alergije jednostavnim kućnim trikovima

Planira uskoro da opet ode na Palmu i popriča s njom, ali trenutno nemaju kontakt. Karma vraća samo tako. Učinio je mnoga toga lošeg Ani, koja je zbog njega patila, pa je on sad sam i ostavljen. Za razliku od njega, Ana je srećna i ispunjena na svim poljima, pa i u ljubavi – zaključio je izvor Kurira.

Glavna tema svih svjetskih medija prošle godine, podsjetimo, bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane i Bastijana. Do toga je prvenstveno došlo zbog tajnog prisnog odnosa bivšeg njemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom.