Isplaćeno 5.959.872 KM za podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 5.959.872 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i to za 97 korisnika.
Isplaćene su mjere podrške za izgradnju objekata u stočarstvu u iznosu 932.007 KM i podrške za investicije u tehnološku opremu za prehrambenu industriju u iznosu 5.027.865 KM.
Kako se ističe u saopštenju, sa današnjom isplatom isplaćeni su svi podsticaji za 2025. godinu, kao i preko 11 miliona KM obaveza po osnovu podsticaja za 2026. godinu.
U ovoj sedmici prethodno je isplaćeno 15.123.587 KM.
