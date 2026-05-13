Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

13.05.2026 21:08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je u Kinu sa najvećom korporativnom delegacijom koja je ikada pratila jednog američkog lidera, u kojoj su i direktori kompanija čija se ukupna tržišna vrijednost procjenjuje na više od 10.000 milijardi dolara.

Naredna tri dana mogla bi biti ključna za finansijska tržišta, jer predsjednik SAD Donald Tramp i najveća korporativna delegacija koja je ikada pratila jednog američkog predsjednika stigla je u Kinu.

Ko je došao sa Trampom u Kinu?

U srijedu, avion "Er Fors 1" sletio je u Peking sa 12 imenovanih izvršnih direktora najvećih svjetskih kompanija: Tesla, Nvidia, Epl, BlekRok, Boing, Goldman Saks, Sitigrup, Dženeral Elektrik, Kvalkom, Blekstoun i Kargil.

Америчка делегација у Кини
Američka delegacija u Kini

Ukupna tržišna vrijednost kompanija čiji su direktori u delegaciji procjenjuje se na više od 10.000 milijardi dolara. Predsjednik Donald Tramp potvrdio je i da će se delegaciji pridružiti još nekoliko neimenovanih izvršnih direktora velikih američkih kompanija.

Četvrtak označava prvi dan američko-kineskog samita, kada će se Donald Tramp i kineski predsjednik Si Đinping sastati na zvaničnim razgovorima. Prema najavama, glavni cilj američke strane biće da se Kina otvori za širi pristup američkim kompanijama i tržištima.

Трамп у Кини
Tramp u Kini

Petak će biti drugi i posljednji dan samita, a eventualni sporazumi ili dogovori očekuju se upravo tada.

Šta je u igri

Godinama su kineska tržišta bila ograničena za američke kompanije zbog regulatornih barijera i trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije.

Sada američki direktori pokušavaju da obezbijede sve - od dozvola za čipove, preko pristupa proizvodnji, do finansijskih i lanaca snabdijevanja.

Zbog dolaska moćne delegacije, investitori već unapred podižu cijene akcija, očekujući pozitivne vijesti. Međutim, analitičari upozoravaju da bi izostanak dogovora ili loši rezultati pregovora mogli izazvati snažnu rasprodaju na tržištu, posebno nakon velikog rasta u prethodnom periodu.

Volstrit će u narednih 48 sati pratiti najvažnije globalne ekonomske pregovore godine. Prisustvo delegacije čija ukupna tržišna vrijednost prelazi 10.000 milijardi dolara pokazuje koliki je ulog u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

