Tramp i Bin Zajed razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed el Nahjan razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o situaciji na Bliskom istoku, prenijeli su emiratski mediji.

Razgovor je obavljen na inicijativu američkog predsjednika, prenijela je novinska agencija "Ve-A-Em".

Bin Zajed i Tramp razgovarali su o različitim aspektima strateške saradnje i zajedničkim naporima za jačanje odnosa UAE i SAD.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o najnovijem razvoju situacije u regionu, prenosi Srna.