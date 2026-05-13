Tramp i Bin Zajed razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed el Nahjan razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o situaciji na Bliskom istoku, prenijeli su emiratski mediji.
Razgovor je obavljen na inicijativu američkog predsjednika, prenijela je novinska agencija "Ve-A-Em".
Bin Zajed i Tramp razgovarali su o različitim aspektima strateške saradnje i zajedničkim naporima za jačanje odnosa UAE i SAD.
Sagovornici su razmijenili mišljenja o najnovijem razvoju situacije u regionu, prenosi Srna.
