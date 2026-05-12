Pet uslova Teherana za nastavak pregovora sa SAD-om

12.05.2026 22:31

Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa SAD dok Vašington ne ispuni pet uslova Teherana, prenijela je novinska agencija Fars pozivajući se na izvor.

Pet uslova Irana

Tih pet uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu antiiranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuskim moreuzom.

Izvor je naveo da su ovi uslovi postavljeni isključivo radi uspostavljanja minimalnog nivoa povjerenja i povratka u pregovarački proces.

Osim toga, Iran je preko pakistanskog posrednika prenio da nastavak pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zalivu nakon proglašenja prekida vatre samo povećava nepovjerenje u pregovore sa SAD, prenosi Srna.

