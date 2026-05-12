Logo
Large banner

Nevjerovatna presuda: Dijete zvanično ima DVA OCA i majku

Autor:

ATV
12.05.2026 20:46

Komentari:

0
дијете мало дијете
Foto: Pexel/Pew Nguyen

Dijete je rođeno u Njemačkoj, gdje živi sa dva oženjena muškarca. Jedan od njih je biološki otac, a dijete je začeto sa ženom koja je prijateljica para. Otac koji nije biološki, a ima italijansko i njemačko državljanstvo, usvojio je dijete u skladu sa njemačkim zakonom i zatražio je da se usvajanje prizna u Italiji.

Italijanski sud donio je istorijsku presudu kojom se priznaje da četvorogodišnje dijete ima tri roditelja - dva oca i jednu majku - što je izazvalo reakciju konzervativnih katoličkih krugova.

Odluku, o kojoj su danas izvijestile brojne italijanske mediji, potvrdio je Paska Manfredi, advokat jednog od dječakovih očeva, javlja Rojters.

Dijete je rođeno u Njemačkoj, gdje živi sa dva oženjena muškarca. Jedan od njih je biološki otac, a dijete je začeto sa ženom koja je prijateljica para. Otac koji nije biološki, a ima italijansko i nemačko državljanstvo, usvojio je dijete u skladu sa nemačkim zakonom i zatražio je da se usvajanje prizna u Italiji.

Odluka italijanskog suda

Lokalne italijanske vlasti su u početku odbile njegov zahtjev, sumnjajući da se radi o surogatnom majčinstvu u inostranstvu. Italijanska konzervativna vlada je nedavno tu praksu proglasila krivičnim djelom. Međutim, apelacioni sud u Bariju, na jugu Italije, poništio je tu odluku, utvrdivši da u ovom slučaju nije bilo sporazuma o surogatnom majčinstvu.

Konačna presuda znači da Italija, kao i Njemačka, priznaje da dijete ima dva oca i jednu majku. „Ovdje nije bilo tajnog sporazuma o surogatstvu, već tri osobe koje sve žele da budu roditelji djeteta, što je sud priznao“, rekao je advokat Manfredi za Rojters.

Presuda objavljena na godišnjicu zakona o istopolnim zajednicama

Iako je presuda donijeta u januaru, objavljena je na desetu godišnjicu zakona kojim se legalizuju istopolni brakovi u Italiji. Odluku je osudilo katoličko udruženje Pro Vita & Famiglia, koje se zalaže za tradicionalne porodične vrijednosti.

Udruženje je saopštilo da je zakonsko priznanje istopolnih zajednica „preokrenulo porodični zakon i izložilo maloljetnike svim vrstama društvenih i ideoloških eksperimenata“.

(Rojters)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

presuda

Italija

Njemačka

Dijete

Roditelji

starateljstvo

istopolni brakovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стигла "Доминантна": Теа Таировић објавила нове пјесме

Scena

Stigla "Dominantna": Tea Tairović objavila nove pjesme

4 h

0
дјевојка претукла Филипинца у Загребу видео снимак туче

Region

Uhapšena djevojka koja je u centru Zagreba pretukla stranca

4 h

0
Брендон Кларк НБА кошаркаш

Košarka

Svijet sporta u šoku: Umro NBA košarkaš (29)!

4 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 38. kolu

4 h

0

Više iz rubrike

Бранденбуршка капија се може видети као силуета у јутарњој магли, у Берлину, у сриједу, 1. априла 2026. (Кеј Нитфелд/дпа преко АП)

Svijet

Nijemci zbog visokih cijena stanova bježe iz gradova, radnici mijenjaju poslove

4 h

0
Украјинска војска: Снимили смо НЛО

Svijet

Ukrajinska vojska: Snimili smo NLO

5 h

0
Мађарска добила нову владу

Svijet

Mađarska dobila novu vladu

5 h

0
Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Svijet

Kir Starmer, sam protiv svih: Dok odbija da ode, postao je internet sprdnja

5 h

0

  • Najnovije

23

01

U Hrvatsku stiže 436.000 evra! Uplata na listiću bila 2 evra

22

54

Nasilje u porodici: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

22

44

Mladoženja ubio kuma i najboljeg prijatelja

22

31

Pet uslova Teherana za nastavak pregovora sa SAD-om

22

21

Može li vještačka inteligencija da bude lijek za usamljenost?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner