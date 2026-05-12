Logo
Large banner

Mađarska dobila novu vladu

12.05.2026 19:01

Komentari:

0
Мађарска добила нову владу
Foto: Tanjug/AP/MTI/Zsolt Szigetvary

Na ceremoniji u Budimpešti, mađarski predsjednik Tamaš Šuljok zvanično je imenovao ministre u novoj vladi na prijedlog premijera zemlje Petera Mađara.

Događaj je održan uz prisustvo oba zvaničnika, koji su zajedno ušli u salu gd‌je je ceremonija počela intoniranjem državne himne, nakon čega je Šuljok, u skladu sa ustavnim procedurama, uručio akreditive novim članovima vlade, prenio je Hirado.

Kako je navedeno, imenovanja su uslijedila nakon što su parlamentarni odbori prethodno saslušali kandidate i dali saglasnost za njihovo postavljanje na funkcije, prenosi Tan‌jug.

Ukupno 16 ministara je primilo akreditive, među kojima su resori poljoprivrede, finansija, pravde, zdravlja, ekonomije, unutrašnjih poslova, odbrane, spoljnih poslova i saobraćaja.

Među imenovanima su, između ostalih, Anita Orban kao ministarka spoljnih poslova i Romulus Rusin-Sendi kao ministar nacionalne odbrane.

Ceremonija je uživo prenošena na mađarskom javnom servisu M1, dok su pojedini detalji događaja ranije izazvali političke reakcije, uključujući poziv Petra Mađara da predsjednik ne učestvuje u zajedničkom fotografisanju sa novoimenovanim ministrima.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Parlament

Peter Mađar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Svijet

Kir Starmer, sam protiv svih: Dok odbija da ode, postao je internet sprdnja

48 min

0
Синер изједначио Ђоковићев рекорд

Tenis

Siner izjednačio Đokovićev rekord

1 h

1
Пада снијег у Републици Српској

Društvo

Pada snijeg u Republici Srpskoj

1 h

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Svijet

Hantavirus se širi Evropom: Dva nova slučaja zabilježena u Ukrajini

1 h

0

Više iz rubrike

Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Svijet

Kir Starmer, sam protiv svih: Dok odbija da ode, postao je internet sprdnja

48 min

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Svijet

Hantavirus se širi Evropom: Dva nova slučaja zabilježena u Ukrajini

1 h

0
Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

Svijet

Drama u Austriji: Podignuti borbeni avioni zbog Amerikanaca

1 h

0
Представник Кине у СБ УН: Остајемо при свом ставу - Шмит није потврђен у Савјету безбједности

Svijet

Predstavnik Kine u SB UN: Ostajemo pri svom stavu - Šmit nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti

1 h

0

  • Najnovije

19

44

Počeo 9. Jahorina ekonomski forum

19

37

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

19

37

Vjernici u Mrkonjićima proslavili praznik Svetog Vasilija

19

29

Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o "državnoj imovini" ?

19

26

Obilježen Dan vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner