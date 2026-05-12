Mađarska dobila novu vladu

Na ceremoniji u Budimpešti, mađarski predsjednik Tamaš Šuljok zvanično je imenovao ministre u novoj vladi na prijedlog premijera zemlje Petera Mađara.

Događaj je održan uz prisustvo oba zvaničnika, koji su zajedno ušli u salu gd‌je je ceremonija počela intoniranjem državne himne, nakon čega je Šuljok, u skladu sa ustavnim procedurama, uručio akreditive novim članovima vlade, prenio je Hirado.

Kako je navedeno, imenovanja su uslijedila nakon što su parlamentarni odbori prethodno saslušali kandidate i dali saglasnost za njihovo postavljanje na funkcije, prenosi Tan‌jug.

Ukupno 16 ministara je primilo akreditive, među kojima su resori poljoprivrede, finansija, pravde, zdravlja, ekonomije, unutrašnjih poslova, odbrane, spoljnih poslova i saobraćaja.

Među imenovanima su, između ostalih, Anita Orban kao ministarka spoljnih poslova i Romulus Rusin-Sendi kao ministar nacionalne odbrane.

Ceremonija je uživo prenošena na mađarskom javnom servisu M1, dok su pojedini detalji događaja ranije izazvali političke reakcije, uključujući poziv Petra Mađara da predsjednik ne učestvuje u zajedničkom fotografisanju sa novoimenovanim ministrima.