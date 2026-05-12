Kir Starmer, sam protiv svih: Dok odbija da ode, postao je internet sprdnja

12.05.2026 18:57

Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Britanski premijer Kir Starmer i dalje odbija da se povuče sa funkcije, iako se pobuna unutar Laburističke partije širi iz sata u sat, a društvene mreže njegov politički opstanak pretvaraju u internet komediju.

Poslije katastrofalnih rezultata laburista na lokalnim izborima, više od 80 poslanika stranke zatražilo je da Starmer podnese ostavku ili da bar odredi datum odlaska. Tri mlade ministarke već su napustile vladu, a britanski mediji pišu da su i pojedini visoki članovi kabineta privatno razgovarali sa premijerom o "tranziciji vlasti".

Ipak, Starmer je na sjednici kabineta poručio da nema namjeru da ode. I Iks je eksplodirao.

Koliko mu je stalo da ostane u Dauning stritu 10, prikazala je tviterašica kodnog imena Lejen:

Njegovu odluku da ostane u premijerskoj rezidenciji uprkos svemu porede sa talačkom krizom, pa je jedna od objava ilustracija na kojoj pregovarač ispred Dauning strita preko megafona poručuje: "Kire, spusti mačku i izađi napolje".

Pojedini su zavirili i kako izgleda unutrašnjost rezidencije poslije izbora:

Iako laburisti još ne znaju koga bi umjesto Starmera, tviter armija je jednoglasna - glumca Hjua Granta i to razigranog kao u filmu "Ustvari ljubav":

Oni koji vole drugačiju filmsku estetiku, Starmera vide kao Hodora iz "Igre prestola" - čovjeka koji posljednjim atomima snage pokušava da zadrži pobunjene frakcije unutar Laburističke partije da ne preuzmu kontrolu.

A među najdeljenijim objavama je mem sa Crnim vitezom iz "Monti Pajtona", kojim korisnici ismevaju Starmerovo odbijanje da podnese ostavku. Baš kao što Crni vitez odbija predaju iako mu u borbi odsecaju i ruke i noge, insistirajući da je sve "samo ogrebotina", tako i Starmer poručuje: "Neću otići".

Među viralnim objavama našao se i mem iz "Simpsonovih", u kojem Ralf Vigam uz nervozni osmijeh govori: "U opasnosti sam". Korisnici Iksa taj kadar predstavljaju kao direktan prenos Starmerove reakcije na pobunu unutar Laburističke partije.

Tviteraši su se osvrnuli i na rapidan pad popularnosti poslije lokalnih izbora i sve glasnije zahtjeve da podnese ostavku, pa jedan od memova prikazuje gotovo prazan stadion kao navodno okupljanje Starmerovih pristalica pred kampanju.

Starmer, bar za sada, nema namjeru da napusti premijerski tron, a čini se da ni tviteraši nisu ništa voljniji da ga puste na miru.

Ko će duže izdržati?

(RT Balkan)

