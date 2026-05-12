Sjednica SB UN-a, Rusija jasna: Šmit nema pravo da govori u ime međunarodne zajednice

12.05.2026 16:13

Foto: Youtube / United Nations

U Njujorku je počela polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o BiH, a na startu Rusija se zvanično usprotivila da se Kristijan Šmit obrati Savjetu.

"Želimo zvanično da kažemo da se ne slažemo sa tim da se Šmit obrati, posebno kao tzv. visoki predstavnik. Hoćemo da kažemo da Savjet bezbjednosti nije odbrio njega i nije ovlašćen da obavlja dužnost. Šmit nikada nije ima i nema pravo da govori u ime međunarodne zajednice, on može samo da govori u lično ime kao državljanin Njemačke. Šmit je navodno odstupio sa pozicije koju nikada nije ni imao", rekla je predstavnica Rusije.

Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju dejtonski kompromis.

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje, u skladu sa Ustavom BiH.

OHR je objavio juče da je Kristijan Šmit donio "ličnu odluku" da napušta BiH.

