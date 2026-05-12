Još jedan slučaj hantavirusa: Mladić hitno hospitalizovan

12.05.2026 16:07

Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Mladić (25) iz Italije primljen je u bolnicu za infektivne bolesti u Rimu zbog sumnje na infekciju hantavirusom, prenijela je agencija Ansa.

Prema navodima medija, pacijent iz južne regije Kalabrije stavljen je u karantin nakon što je putovao letom kompanije KLM Rojal Dač Erlajns zajedno sa ženom koja je kasnije preminula od infekcije.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhan Gebrejesus rekao je da se očekuje povećanje broja slučajeva hantavirusa zbog perioda koji je protekao između pojave prvog slučaja i potvrde zaraze.

Govoreći na konferenciji za novinare, Tedros je naveo da je prvi slučaj zabilježen 6. aprila na kruzeru MV Hondius, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek oko 24. ili 25. aprila, prenio je Skaj njuz.

Prema njegovim riječima, tokom tog perioda putnici su imali brojne međusobne kontakte, što povećava mogućnost daljeg širenja virusa uprkos preventivnim mjerama koje su kasnije uvedene, prenosi Tanjug.

