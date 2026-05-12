Ovo je objavio Donald Tramp: Laseri: Bing, bing, GOTOVO

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je na društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) objavio AI sliku na kojoj se vidi američki ratni brod koji plovi okeanom i crvenim laserskim zrakom pogađa iranski dron.

„Laseri: Bing, bing, GOTOVO!!!“, piše iznad slike kojom se Tramp referiše na prošlonedjeljni incident u kojem je prekršeno primirje između Sjedinjenih Država i Irana.

Podsjetimo, američka vojska prošle je sedmice izvijestila o incidentu koji se dogodio dok su američki razarači USS Trakstan (Truxtun), USS Rafael Peralta (Rafael Peralta) i USS Mejson (Mason) prolazili Hormuškim moreuzom prema Omanskom zalivu.

Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem.

„Nijedna američka meta nije pogođena“, navodi se u saopštenju.

Američka vojska tvrdi da je potom neutralisala prijetnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage. Među pogođenim ciljevima, prema navodima Vašingtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, komandni centri, te sistemi za obavještajno i nadzorno djelovanje.

Tramp je tada saopštio da su „tri američka razarača vrlo uspješno prošla kroz Hormuški moreuz pod paljbom“.

„Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadomjestiti svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i efikasno potopljeni“, naveo je.

„Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u vazduhu. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUĐACI i, kada bi imali priliku da upotrebe nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje“, naglasio je.

