Kakvo vrijeme sutra očekujemo?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje svježe i pretežno suvo vrijeme, uz sunčane periode tokom dana i postepeno naoblačenje.

Ujutru će biti pretežno vedro i vrlo hladno, a oko rijeka i po kotlinama ponegd‌je je moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se smjena sunčanih i oblačnih perioda, uz postepeno naoblačenje, dok je slaba kiša tokom popodneva moguća samo ponegd‌je na jugu i jugoistoku.

Duvaće slab do umeren istočni ili promenljiv vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do šest stepeni, na jugu do 12, a u višim pred‌jelima do minus tri, dok će dnevna temperatura iznositi od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim krajevima oko 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je prije podne preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok je u drugom dijelu dana jače naoblačenje sa sjevera donijelo obilniju kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica pet, Čemerno 12, Kalinovik 13, Drinić 14, Prijedor, Srbac, Livno, Sarajevo i Kneževo, Mrakovica, Novi Grad 15, Gacko i Srebrenica 16, Zvornik, Sokolac i Mostar 17, Mrkonjić Grad, Ribnik, Bugojno i Drvar 18, Bijeljina, Rudo, Foča i Jajce 19, Banjaluka, Bileća, Doboj, Šipovo, Sanski Most i Tuzla 20, Višegrad i Trebinje 21 stepen Celzijusov.