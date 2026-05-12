Olujni vjetar napravio haos u Prijedoru: Srušio zaštitu na oštećenoj zgradi

Olujni vjetar, praćen jakom kišom u Prijedoru srušio zaštitu na oštećenoj zgradi u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca.

Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen.

Očekuju se pljuskovi i grmljavina

Meteorolozi su najavili dolazak hladnijeg fronta koji bi temperaturu mogao da spusti i do nula stepeni.

U Republici Srpskoj i FBiH očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vetra.