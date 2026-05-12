Olujno nevrijeme pogodilo Gradišku i okolinu, pričinjena velika šteta

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je područje Gradiške i sela uz Savu prema Kozarskoj Dubici.

Jak vjetar pričinio je štetu na objektima, javnim zgradama i parkovima, dok je polomljen veliki broj stabala. Oluja još traje, zbog čega je za sada teško procijeniti razmjere štete koju je izazvalo nevrijeme. Prema dojavama mještana, najveća šteta na objektima, voćnjacima i usjevima pričinjena je u Vrbaškoj, Bistrici, Gašnici i Orahovi, prenose Nezavisne novine.

