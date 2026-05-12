Zeta otpriznala lažnu državu "Kosovo": Bečićeve demokrate napustile sjednicu

12.05.2026 15:44

Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine, a tim povodom predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore i poslanik Milan Knežević poručio je da ulazak u istoriju počinje malim korakom.

Za Deklaraciju glasali su odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić.

Bečićeve demokrate napustile sjednicu

Odbonici DPS-a nisu prisustvovali sjednici, a prije glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović.

Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je Inicijativu potpisalo 18 odbornika, istakavši da SO Zeta konstatuje da su sve dosadašnje Vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije.

Nikčević je naveo da Skupština opštine Zeta donosi Deklaraciju kao podršku narodu na Kosovu i Metohiji.

Knežević: Ulazak u istoriju počinje malim korakom

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore i poslanik Milan Knežević poručio je, povodom današnjeg usvajanja Deklaracije o poništenju priznanja tzv. Kosova u Skupštini opštine Zeta, da ulazak u istoriju počinje malim korakom.

On je pozdravio potez najmlađe crnogorske opštine, naglasivši istorijski kontekst ove odluke.

„Zeta je poništila odluku o priznanju tzv. Kosova. Ulazak u istoriju počinje malim korakom, a završava maršom vječnosti! Ni korak nazad!“, poručio je Knežević na društvenim mrežama.

